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Кэмерон рассказал, что произойдет, если не остановить Путина

Глава МИД Великобритании считает, что, если не остановить Путина, то он вернется за добавкой

сегодня, 10:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Мир должен сосредоточиться на войне РФ против Украины, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Sky News" сделал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Кэмерон рассказал, что произойдет, если не остановить Путина

Дэвид Кэмерон. Фото: из открытых источников

"Мы знаем, что, если не остановить Путина здесь, он вернется за добавкой, а в кулуарах враги Америки будут радоваться", – отметил опытный британский политик.


При этом Дэвид Кэмерон отметил, война РФ против Украины − это "борьба нашего поколения", которая угрожает безопасности на всем континенте.

В то же время дипломат не согласился с тем, что США будут рассматривать, как "менее надежного" союзника, если Конгресс не проголосует за многомиллиардный пакет по безопасности, который включает поддержку Украины.

Кэмерон отметил, что эти деньги "очень нужны" Киеву, но этот вопрос "осложняется политикой".

Читайте также на портале "Комментарии" — вопрос помощи Украине: стало известно, как проголосовал Сенат США.

Также издание "Комментарии" сообщало – тревожные новости для Украины приходят как из США, где никак не могут принять документ о нашей поддержке в будущем году, так и из ЕС, где Венгрия, а теперь и Словакия срывают поддержку нашей страны и ее евроинтеграционные устремления. Тем временем издание Bloomberg сообщает, что Путин отправился в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию – два крупнейших государства Персидского залива, являющиеся давними партнерами США. В Кремле усиливают вливания в армию, равно как ее численность, а также продолжают рассуждать о вероятных переговорах с Украиной. Что происходит сейчас на внешней арене – и почему? Есть ли риск, что готовится почва для переговоров на невыгодных Киеву условиях? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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