Король Великобритании Чарльз III обратился к Украине с важным посланием
Король Великобритании Чарльз III обратился к Украине с важным посланием

Король Чарльз вспомнил о двух годовщинах

17 января 2026, 09:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Король Великобритании Чарльз III обратился к Украине и населению по случаю годовщины подписания соглашения о столетнем партнерстве между странами. Монарх также вспомнил еще одну годовщину — почти четыре года вторжению РФ. Об этом говорится в сообщении короля Великобритании Чарльза III в Х.

Король Великобритании Чарльз III обратился к Украине с важным посланием

Король Великобритании Чарльз III . Фото: из открытых источников

В своем обращении Чарльз III вместе с королевой Камиллой выразили поддержку украинскому народу, отметив, что держат всех украинцев в своих мыслях и молитвах. Также они высказали надежду на достижение справедливого и прочного мира.

"Накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения в вашу любимую страну — времени большой скорби, как я знаю, для многих семей в Украине и во всем мире — мы с женой продолжаем помнить о вас в наших искренних мыслях и молитвах", — говорится в сообщении.

Монарх также выразил надежду, что Украина, прежде всего, сможет достичь справедливого и длительного мира, который обеспечит ее безопасность, суверенитет и процветание так, как этого заслуживают украинцы.

Еще король подчеркнул, что стойкость Украины в условиях войны является примером для всего мира. По его словам, доблестная сила украинцев перед лицом чрезвычайно тяжелых испытаний и страданий заслуживает глубокого уважения.

"Меня постоянно поражает невероятная храбрость, мужество и стойкость, которые демонстрирует украинский народ"", — добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время государственного визита Дональда и Мелании Трамп в Великобританию внимание журналистов привлекло не только дипломатический этикет, но и неожиданная шутка короля Чарльза. Монарх живо прокомментировал шляпу первой леди США, чем вызвал улыбку у бывшей модели.




