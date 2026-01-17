Король Великобританії Чарльз III звернувся до України із важливим посланням

Король Великобританії Чарльз III звернувся до України та населення з нагоди річниці підписання угоди про сторічне партнерство між країнами. Монарх також згадав ще одну річницю — майже чотири роки вторгнення РФ. Про це йдеться у повідомленні короля Великобританії Чарльза III у Х.

Король Великобританії Чарльз III. Фото: із відкритих джерел

У своєму зверненні Чарльз III разом із королевою Каміллою висловили підтримку українському народу, зазначивши, що тримають усіх українців у своїх думках та молитвах. Також вони висловили надію на досягнення справедливого та міцного світу.

"Напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення до вашої улюбленої країни — часу великої скорботи, як я знаю, для багатьох сімей в Україні та в усьому світі — ми з дружиною продовжуємо пам'ятати про вас у наших щирих думках та молитвах", — йдеться у повідомленні.

Монарх також висловив сподівання, що Україна насамперед зможе досягти справедливого та тривалого світу, який забезпечить її безпеку, суверенітет та процвітання так, як цього заслуговують українці.

Ще король наголосив, що стійкість України в умовах війни є прикладом для всього світу. За його словами, доблесна сила українців перед надзвичайно важкими випробуваннями і стражданнями заслуговує на глибоку повагу.

"Мене постійно вражає неймовірна хоробрість, мужність та стійкість, які демонструє український народ", — додав він.

Читайте також на порталі "Коментарі" — під час державного візиту Дональда та Меланії Трамп до Великобританії увагу журналістів привернув не лише дипломатичний етикет, а й несподіваний жарт короля Чарльза. Монарх швидко прокоментував капелюх першої леді США, чим викликав посмішку у колишньої моделі.



