Король Чарльз пошутил о шляпе Мелании Трамп: что сказал монарх

Во время государственного визита Дональда и Мелании Трамп в Великобританию внимание журналистов привлекло не только дипломатический этикет, но и неожиданная шутка короля Чарльза. Монарх живо прокомментировал шляпу первой леди США, чем вызвал улыбку у бывшей модели.

Мелания и Дональд Трамп рядом с королем Чарльзом и королевой Камиллой. Фото AP/Кирсти Вигглсворт

17 сентября Дональд и Мелания Трамп посетили Виндзорский замок. Их встретили принц и принцесса Уэльские, после чего состоялась официальная встреча с королем Чарльзом III и королевой Камиллой. Первая леди выбрала для события шляпу фиолетового цвета с крайне широкими полами, подобно тому, в котором Мелания Трамп была на инаугурации. Именно шляпа стал поводом для легкой иронии со стороны британского монарха.

Как сообщила эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг, во время рукопожатия Чарльз обратился к Меланию с легкой шуткой.

"Надеюсь, ветер не снесет вашу шляпу", — сказал Чарльз.

Слова короля вызвали смех первой леди, которая вскоре поздоровалась с королевой Камиллой.

После официального знакомства герцогиня Кейт пообщалась с Меланией Трамп. По словам Хиклинг, женщины обсуждали моду, в частности свои пальто, после чего Мелания перевела разговор на личные темы, расспросив о детях принца и принцессы Уэльских.

В это время Дональд Трамп обсуждал с королем Чарльзом вопросы, связанные с визитом. После короткого разговора они отправились на прогулку по территории Виндзора в королевской карете.

