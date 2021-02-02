Королева Великобритании Елизавета ищет придворного SMM-щика

На сайте Букингемского дворца появилась информация о топ, что в команду королевы требуется специалист по продвижению в социальных сетях.

Королева Елизавета (фото из открытых источников)

Сообщается, что в должностные обязанности SMM-специалиста будет входить создание информационных публикаций, а также съемка и монтаж видеороликов для размещения в социальных сетях. Королевские требована не слишком завышенные. Соискатель должен уметь работать с фото- и видеоконтентом, иметь дизайнерский опыт, обладать навыками копирайтинга и SMM а также проявлять творческий подход к работе

Кроме этого, от соискателя ожидается умение использовать аналитику в соцсетях и настраивать рекламу.

Планируется, что соискатель будет уделять работе 37,5 часа в неделю. Его зарплата составит 27 тысяч фунтов стерлингов в год.

Напомним, Елизавета II примет новоизбранного президента Америки Джозефа Байдена и других мировых лидеров в Букингемском дворце перед саммитом "большой семерки", который состоится в июне. Вместе с королевой лидеров стран будут встречать Принц Уэльский, герцогиня Корнуэлл, Герцог и Герцогиня Кембриджские. Предстоящую встречу называют "приемом мягкой силы". Пока представители дворца не желают комментировать эту информацию и делиться подробностями. Планы о проведении приема в Великобритании были озвучены уже давно.

Премьер-министр Борис Джонсон убежден, что данная встреча поможет обсудить подробности экономического сотрудничества и сформировать консенсус относительно того, что мировая экономика должна оправиться от пандемии коронавируса на основе принципов свободной торговли и устойчивого развития.











Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!