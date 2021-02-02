logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.02.2021

BTC/USD

33730.28

ETH/USD

1383.09

LTC/USD

134.29

НБУ 02.02.2021

USD/UAH

28.20

EUR/UAH

34.20

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Великобритания Королева Великобритании Елизавета ищет придворного SMM-щика
commentss НОВОСТИ Все новости

Королева Великобритании Елизавета ищет придворного SMM-щика

Елизавета II предлагает оклад в размере 27 тысяч фунтов стерлингов в год

сегодня, 04:00
Автор:

Ольга Чародий

На сайте Букингемского дворца появилась информация о топ, что в команду королевы требуется специалист по продвижению в социальных сетях.

Королева Великобритании Елизавета ищет придворного SMM-щика

Королева Елизавета (фото из открытых источников)

Сообщается, что в должностные обязанности SMM-специалиста будет входить создание информационных публикаций, а также съемка и монтаж видеороликов для размещения в социальных сетях. Королевские требована не слишком завышенные. Соискатель должен уметь работать с фото- и видеоконтентом, иметь дизайнерский опыт, обладать навыками копирайтинга и SMM а также проявлять творческий подход к работе

Кроме этого, от соискателя ожидается умение использовать аналитику в соцсетях и настраивать рекламу.

Планируется, что соискатель будет уделять работе  37,5 часа в неделю. Его зарплата составит 27 тысяч фунтов стерлингов в год.

Напомним, Елизавета II примет новоизбранного президента Америки Джозефа Байдена и других мировых лидеров в Букингемском дворце перед саммитом "большой семерки", который состоится в июне. Вместе с королевой лидеров стран будут встречать Принц Уэльский, герцогиня Корнуэлл, Герцог и Герцогиня Кембриджские. Предстоящую встречу называют "приемом мягкой силы". Пока представители дворца не желают комментировать эту информацию и делиться подробностями. Планы о проведении приема в Великобритании были озвучены уже давно.

Премьер-министр Борис Джонсон убежден, что данная встреча поможет обсудить подробности экономического сотрудничества и сформировать консенсус относительно того, что мировая экономика должна оправиться от пандемии коронавируса на основе принципов свободной торговли и устойчивого развития.






Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://theroyalhousehold.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/appcentre-1/brand-3/candidate/so/pm/1/pl/4/opp/2357-Senior-Employee-Communications-Assistant/en-GB
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ