Королева Великобритании Елизавета ищет придворного SMM-щика

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Ольга Чародий
На сайте Букингемского дворца появилась информация о топ, что
в команду королевы требуется специалист по продвижению в социальных сетях.
Королева Елизавета (фото из открытых источников)
Сообщается, что в должностные обязанности SMM-специалиста
будет входить создание информационных публикаций, а также съемка и монтаж
видеороликов для размещения в социальных сетях. Королевские требована не
слишком завышенные. Соискатель должен уметь работать с фото- и видеоконтентом,
иметь дизайнерский опыт, обладать навыками копирайтинга и SMM а также проявлять
творческий подход к работе
Кроме этого, от соискателя ожидается умение использовать
аналитику в соцсетях и настраивать рекламу.
Планируется, что соискатель будет уделять работе 37,5 часа в неделю. Его зарплата составит 27 тысяч фунтов стерлингов в год.
Напомним, Елизавета II примет новоизбранного президента Америки Джозефа Байдена и других мировых лидеров в Букингемском дворце перед саммитом "большой семерки", который состоится в июне. Вместе с королевой лидеров стран будут встречать Принц Уэльский, герцогиня Корнуэлл, Герцог и Герцогиня Кембриджские. Предстоящую встречу называют "приемом мягкой силы". Пока представители дворца не желают комментировать эту информацию и делиться подробностями. Планы о проведении приема в Великобритании были озвучены уже давно.
Премьер-министр Борис Джонсон убежден, что данная встреча поможет обсудить подробности экономического сотрудничества и сформировать консенсус относительно того, что мировая экономика должна оправиться от пандемии коронавируса на основе принципов свободной торговли и устойчивого развития.
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