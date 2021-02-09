Королеву Британии Елизавету обвинили в сокрытии состояния

Со скандальной публикацией выступили The Guardian. На страницах издания было опубликовано расследование опубликовала расследование, которое подтверждает факт лоббирования королевой изменений в законодательстве, которые дадут возможность Елизавете скрыть часть своего состояния.

Королева Елизавета II (фото из открытых источников)

Авторы расследования основываются на данных Национального архива, где ими изучались соответствующие документы.

В публикации говорится, что в 1973 году частный адвокат королевы оказал давление на министров, и они изменили закон, который обязал бы королеву раскрыть общественности информацию о приобретенных ею акциях частных компаний. В законе предусмотрели норму, по которой правительство может делать исключения для определенных инвесторов и держать их вложения в тайне".

По-сути подобные изменения позволяют королеве не показывать свои финансовые потоки. В Букингемском дворце опровергают обвинения в адрес королевы. Представители монаршей семьи заявили, что процедура “королевского согласия” носит формальный характер и монарх дает свое согласие всегда, когда о нем просит правительство.

Напомним, Елизавета II примет новоизбранного президента Америки Джозефа Байдена и других мировых лидеров в Букингемском дворце перед саммитом "большой семерки", который состоится в июне. Вместе с королевой лидеров стран будут встречать Принц Уэльский, герцогиня Корнуэлл, Герцог и Герцогиня Кембриджские. Предстоящую встречу называют "приемом мягкой силы". Пока представители дворца не желают комментировать эту информацию и делиться подробностями.





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