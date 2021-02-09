Королеву Британии Елизавету обвинили в сокрытии состояния

Язык
Coinspot 09.02.2021
BTC/USD
46383.00
ETH/USD
1740.83
LTC/USD
166.19
НБУ 09.02.2021
USD/UAH
27.90
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Со скандальной публикацией выступили The Guardian. На страницах издания было
опубликовано расследование опубликовала расследование, которое подтверждает
факт лоббирования королевой изменений в законодательстве, которые дадут
возможность Елизавете скрыть часть своего состояния.
Королева Елизавета II (фото из открытых источников)
Авторы расследования основываются на данных Национального
архива, где ими изучались соответствующие документы.
В публикации говорится, что в 1973 году частный адвокат
королевы оказал давление на министров, и они изменили закон, который обязал бы
королеву раскрыть общественности информацию о приобретенных ею акциях частных
компаний. В законе предусмотрели норму, по которой правительство может делать
исключения для определенных инвесторов и держать их вложения в тайне".
По-сути подобные изменения позволяют королеве не показывать свои финансовые потоки. В Букингемском дворце опровергают обвинения в адрес королевы. Представители монаршей семьи заявили, что процедура “королевского согласия” носит формальный характер и монарх дает свое согласие всегда, когда о нем просит правительство.
Напомним, Елизавета II примет новоизбранного президента Америки Джозефа Байдена и других мировых лидеров в Букингемском дворце перед саммитом "большой семерки", который состоится в июне. Вместе с королевой лидеров стран будут встречать Принц Уэльский, герцогиня Корнуэлл, Герцог и Герцогиня Кембриджские. Предстоящую встречу называют "приемом мягкой силы". Пока представители дворца не желают комментировать эту информацию и делиться подробностями.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости