logo

BTC/USD

77232

ETH/USD

2121.64

USD/UAH

44.23

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания Кремль может ударить еще больнее: в Британии бьют тревогу из-за Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль может ударить еще больнее: в Британии бьют тревогу из-за Украины

Экс-советник премьер-министра Стармера считает, что будущие украинские выборы станут мишенью для цифровых атак и дезинформации

22 мая 2026, 11:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Бывший ключевой советник премьер-министра Великобритании Кира Стармера Морган Максвини выразил серьезную обеспокоенность возможным использованием Россией искусственного интеллекта для вмешательства в будущие выборы в Украине. Об этом сообщает Politico.

Кремль может ударить еще больнее: в Британии бьют тревогу из-за Украины

Великобритания. Фото: из открытых источников

Во время выступления на Kyiv Security Forum в апреле Максвини заявил, что технологии ИИ пока еще не используются на полную мощность для политических манипуляций, однако ситуация может резко измениться в ближайшие годы. По словам людей, знакомых с его взглядами, британский политтехнолог считает, что любые выборы в Украине после возможного прекращения огня станут главной целью для российских операций влияния.

В окружении Максвини также отмечают, что он внимательно следит за угрозами применения ИИ и внутри самой Великобритании. Особое беспокойство вызывает падение доверия к государственным институтам и рост популярности Партии реформ Найджела Фаража.

Как пишет Politico, Максвини остается одной из самых влиятельных фигур, связанных с британской политикой, несмотря на уход из команды Стармера. На этой неделе он должен выступить на международном саммите вместе с руководителями медиа и экспертами по общественному мнению.

Издание отмечает, что после ухода с Даунинг-стрит Максвини постепенно выходит на международный уровень – по аналогии с бывшими британскими политиками, которые после отставки сосредоточились на глобальных темах. В частности, бывший премьер Борис Джонсон активно поддерживает Украину, а Риши Сунак сотрудничает с компанией в сфере искусственного интеллекта Anthropic.

Несмотря на уход из официальной политики, Максвини, по данным источников, продолжает поддерживать контакты со Стармером и помогает его команде на фоне политического кризиса внутри британского правительства.

Читайте также на портале "Комментарии" — правительство Великобритании фактически смягчило часть ограничений против России на фоне растущих рисков энергетического кризиса. Как пишет The Telegraph, решение премьер-министра Кира Стармера разрешить ограниченный импорт дизельного и авиационного топлива стало признаком серьёзной уязвимости британской энергетической системы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/morgan-mcsweeney-swaps-uk-government-for-ukraine-watching/
Теги:

Новости

Все новости