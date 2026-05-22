Кремль может ударить еще больнее: в Британии бьют тревогу из-за Украины

Бывший ключевой советник премьер-министра Великобритании Кира Стармера Морган Максвини выразил серьезную обеспокоенность возможным использованием Россией искусственного интеллекта для вмешательства в будущие выборы в Украине. Об этом сообщает Politico.

Во время выступления на Kyiv Security Forum в апреле Максвини заявил, что технологии ИИ пока еще не используются на полную мощность для политических манипуляций, однако ситуация может резко измениться в ближайшие годы. По словам людей, знакомых с его взглядами, британский политтехнолог считает, что любые выборы в Украине после возможного прекращения огня станут главной целью для российских операций влияния.

В окружении Максвини также отмечают, что он внимательно следит за угрозами применения ИИ и внутри самой Великобритании. Особое беспокойство вызывает падение доверия к государственным институтам и рост популярности Партии реформ Найджела Фаража.

Как пишет Politico, Максвини остается одной из самых влиятельных фигур, связанных с британской политикой, несмотря на уход из команды Стармера. На этой неделе он должен выступить на международном саммите вместе с руководителями медиа и экспертами по общественному мнению.

Издание отмечает, что после ухода с Даунинг-стрит Максвини постепенно выходит на международный уровень – по аналогии с бывшими британскими политиками, которые после отставки сосредоточились на глобальных темах. В частности, бывший премьер Борис Джонсон активно поддерживает Украину, а Риши Сунак сотрудничает с компанией в сфере искусственного интеллекта Anthropic.

Несмотря на уход из официальной политики, Максвини, по данным источников, продолжает поддерживать контакты со Стармером и помогает его команде на фоне политического кризиса внутри британского правительства.

