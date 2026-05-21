Санкции дали трещину: Британия пошла на уступки России из-за угрозы топливного кризиса

Правительство Великобритании фактически смягчило часть ограничений против России на фоне растущих рисков энергетического кризиса. Как пишет The Telegraph, решение премьер-министра Кира Стармера разрешить ограниченный импорт дизельного и авиационного топлива стало признаком серьёзной уязвимости британской энергетической системы.

По информации журналистов, Лондон опасается возможных перебоев с поставками топлива уже этим летом. Главной угрозой называют нестабильность на Ближнем Востоке и риски для маршрутов через Ормузский пролив, через который проходит значительная часть поставок авиационного керосина.

Несмотря на заявления Стармера о подготовке новых жёстких санкций против Москвы, сам факт послаблений вызвал резонанс. Эксперты отмечают, что Британия оказалась слишком зависимой от внешнего рынка, поскольку является крупнейшим нетто-импортёром авиационного топлива в Европе.

Ситуацию усугубляет состояние британской нефтепереработки. Если в 1970-х годах в стране работали 18 нефтеперерабатывающих заводов, то после последних закрытий в 2025 году их осталось всего четыре. По мнению аналитиков, причиной стали высокие экологические налоги и дорогая электроэнергия для промышленности, что сделало отрасль нерентабельной.

Кроме того, страна практически лишилась серьёзных резервов топлива. Журналисты отмечают, что нынешняя система хранения построена по принципу "точно в срок", из-за чего запасов авиационного керосина хватит лишь примерно на месяц в случае масштабного кризиса.

На этом фоне в Британии всё громче звучат призывы пересмотреть энергетическую стратегию. Речь идёт о возобновлении выдачи лицензий на добычу нефти и газа в Северном море, а также о поддержке собственных нефтеперерабатывающих мощностей. В противном случае, предупреждают эксперты, нынешние уступки России могут стать лишь началом более серьёзных проблем для британской экономики и энергетической безопасности.

