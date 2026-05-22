Кремль може вдарити ще болючіше: у Британії б'ють на сполох через Україну

Колишній ключовий радник прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера Морган Максвіні висловив серйозне занепокоєння можливим використанням Росією штучного інтелекту для втручання у майбутні вибори в Україні. Про це повідомляє Politico.

Під час виступу на Kyiv Security Forum у квітні Максвіні заявив, що технології ІІ поки що не використовуються на повну потужність для політичних маніпуляцій, проте ситуація може різко змінитись у найближчі роки. За словами людей, знайомих із його поглядами, британський політтехнолог вважає, що будь-які вибори в Україні після можливого припинення вогню стануть головною метою для російських операцій впливу.

В оточенні Максвіні також зазначають, що він уважно стежить за загрозами застосування ІІ та всередині самої Великобританії. Особливе занепокоєння викликає падіння довіри до державних інституцій та зростання популярності Партії реформ Найджела Фаража.

Як пише Politico, Максвін залишається однією з найвпливовіших постатей, пов'язаних з британською політикою, незважаючи на відхід з команди Стармера. Цього тижня він має виступити на міжнародному саміті разом із керівниками медіа та експертами з громадської думки.

Видання зазначає, що після відходу з Даунінг-стріт Максвін поступово виходить на міжнародний рівень – за аналогією з колишніми британськими політиками, які після відставки зосередилися на глобальних темах. Зокрема, колишній прем'єр Борис Джонсон активно підтримує Україну, а Ріші Сунак співпрацює із компанією у сфері штучного інтелекту Anthropic.

Незважаючи на звільнення з офіційної політики, Максвіні, за даними джерел, продовжує підтримувати контакти зі Стармером і допомагає його команді на тлі політичної кризи всередині британського уряду.

