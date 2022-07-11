Кто в Британии вместо Джонсона: почему для Украины это важно – какой нежелательный сценарий

В Британии всё больше кандидатов объявляет о намерении баллотироваться на должность премьер-министра страны, которую ранее занимал Борис Джонсон. Вслед за младшим министром по торговой политике Великобритании, бывшей главой Минобороны Пенни Мордонт, главой Минтранса Грантом Шаппсем и бывшим главы Минфина Риши Сунакой о своих амбициях уведомила глава МИД Лиз Трасс. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию в Великобритании, а также ее влияние на Украину.

Борис Джонсон. Фото: DW

Наиболее рискованным для нас был бы сценарий перевыборов в Британии

Глава Центра политических студий "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко считает, что не стоит преувеличивать влияние британской внутренней политики на ее внешнюю.

"В таких странах как Британия вопросы безопасности, обороны и международного сотрудничества очень хорошо институализированы госаппаратом. И выборные политики имеют только ограниченный сегмент своего влияния и допустимых изменений. Кроме того, существующую поддержку Украине Британия оказывает не из субъективных факторов (личных желаний и симпатий политиков), а из объективных. В первую очередь, сдерживание РФ дает возможность сохранять британские интересы по противодействию экономической спайке России с Евросоюзом, не позволять немецким конкурентам изменить статус-кво за счет дешевых энергоносителей", – поясняет эксперт.

Есть, уверяет он, и другие причины, которые стимулируют британскую политику в отношении РФ и Украины. Потому как-либо существенно политика в нашем направлении не сменится, считает Ярослав Божко.

В то же время, подчеркивает он, наиболее рискованным для нас был бы сценарий перевыборов в Британии. Тогда есть шанс на победу партии Лейбористов, которая, в отличие от ныне правящих Консерваторов, является носителем гораздо меньшей активности во внешней политике и расходах на оборону.

После Джонсона политика Великобритании касательно российско-украинской войны не поменяется

Политический эксперт Валентин Гайдай напоминает, что нередко премьерами Британии становились бывшие министры иностранных дел. Тот же Борис Джонсон был главой МИД в правительстве Терезы Мэй. Так что у Лиз Трасс в этом смысле – хорошие шансы, считает эксперт.

"Впрочем, главное, что надо понимать украинцам – кто бы не стал следующим главой британского кабинета министров и Консервативной партии, курс Великобритании по отношению к континентальной Европе (соперничество), России (противостояние), Украине (поддержка) – не изменится. Это не как на постсоветском пространстве (включая опыт нашей страны), когда смена власти может привести к смене курса, потому что у руля становятся прозападные или пророссийские политики. В западных демократиях, включая Великобританию, внешнеполитический курс при смене власти подобных кульбитов не делает. Так что от фамилии британского премьера ничего в этом смысле не изменится", – уверен Валентин Гайдай.

По его словам, та же Лиз Трасс не менее жестко, чем Борис Джонсон, высказывалась в адрес России (в том числе говорила о необходимости суда над военными преступниками) и ратовала за всестороннюю поддержку Украины. Подчеркивая, что война должна завершиться поражением страны-агрессора.

"Так что, подчеркиваю, кто бы ни возглавил Кабмин после Джонсона, политика Великобритании касательно российско-украинской войны не поменяется", – резюмирует Валентин Гайдай.

Читайте также на портале "Комментарии" — Алексей Резников подтвердил информацию о том, что Зеленский дал указ освободить юг Украины.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!