Кто в Британии вместо Джонсона: почему для Украины это важно – какой нежелательный сценарий

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Кравцев Сергей
В Британии всё больше кандидатов объявляет о намерении баллотироваться на должность премьер-министра страны, которую ранее занимал Борис Джонсон. Вслед за младшим министром по торговой политике Великобритании, бывшей главой Минобороны Пенни Мордонт, главой Минтранса Грантом Шаппсем и бывшим главы Минфина Риши Сунакой о своих амбициях уведомила глава МИД Лиз Трасс. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию в Великобритании, а также ее влияние на Украину.
Борис Джонсон. Фото: DW
Глава Центра политических студий "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко считает, что не стоит преувеличивать влияние британской внутренней политики на ее внешнюю.
Есть, уверяет он, и другие причины, которые стимулируют британскую политику в отношении РФ и Украины. Потому как-либо существенно политика в нашем направлении не сменится, считает Ярослав Божко.
В то же время, подчеркивает он, наиболее рискованным для нас был бы сценарий перевыборов в Британии. Тогда есть шанс на победу партии Лейбористов, которая, в отличие от ныне правящих Консерваторов, является носителем гораздо меньшей активности во внешней политике и расходах на оборону.
Политический эксперт Валентин Гайдай напоминает, что нередко премьерами Британии становились бывшие министры иностранных дел. Тот же Борис Джонсон был главой МИД в правительстве Терезы Мэй. Так что у Лиз Трасс в этом смысле – хорошие шансы, считает эксперт.
По его словам, та же Лиз Трасс не менее жестко, чем Борис Джонсон, высказывалась в адрес России (в том числе говорила о необходимости суда над военными преступниками) и ратовала за всестороннюю поддержку Украины. Подчеркивая, что война должна завершиться поражением страны-агрессора.
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