Почему Джонсон внезапно уходит в отставку – что ждет Украину после его ухода

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов главы правительства и лидера Консервативной партии. Что происходит в Великобритании и почему? Как ситуация может отразиться на Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и Борис Джонсон. Фото: Офис президента

Джонсона свергла элита Консервативной партии

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов акцентирует, что политическая система Великобритании отличается от привычной нам украинской. Если внутри правящей партии есть политики, которые пользуются большим доверием во внутрипартийной системе, чем премьер-министр, то у него практически нет шансов сохранить должность.

"Борис Джонсон в связи с рядом скандалов, в которых замешан и он лично, и члены его правительства, для английского общества – не очень политкорректен. А внутри Консервативной партии есть политики, пользующиеся большим авторитетом в данной политсиле, нежели Джонсон. В первую очередь, это политики, связанные с силовым блоком. К примеру, нынешний министр обороны Бен Уоллес, а также бывшая глава Минобороны Пенелопа Мордонт. Кроме того, есть представители этой же партии, которые пользуются большей популярностью в английском обществе. Особенно это касается бывшего министра финансов Великобритании Риши Сунака. Который, собственно говоря, и выступил против Джонсона. Подал в отставку и создал критическую волну, утверждая, что серьезные политики не могут работать с Джонсоном. Причем Сунак, по мнению моих британских знакомых, рассчитывает на пост премьера из-за своей популярности в широких кругах", – отмечает Виктор Савинов.

Есть также мнение, продолжает он, что силовой блок выдвинет не Уоллеса и не Мордонт, менее популярных вне Консервативной партии, а министр иностранных дел Великобритании – Лиз Трасс.

"По большому счету, Джонсона свергла элита Консервативной партии. Это не очень понятно и привычно для украинской аудитории. У нас другая политическая система. Но для Англии это – естественный процесс. И сейчас консерваторы будут решать, кто из лидеров партии возглавит правительство, – рассказывает эксперт. – Для Украины это может поменять многое. Одно дело, если правительство возглавит Лиз Трасс, имеющая ярко выраженную проукраинскую позицию. И совсем другое – если Пенелопа Мордонт. Она очень жесткий политик и может резко повернуть политику Великобритании".

Можно ожидать активизации российской пропаганды в стиле "Запад нестабилен", "поддержка Украины дорого обходится" и так далее

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун напоминает, что на международной арене Джонсон с его отношением к Украине стал героем для нашей державы – из-за своей жесткой политики по отношению к России (в отличие от многих других политиков мирового уровня, которые пытаются "спасти лицо" Путину). Но, вместе с тем, на внутриполитической арене, в вопросах государственного управления Джонсон допустил ряд серьезных ошибок, подчеркивает политолог.

"Не было серьезных прорывов после "Брексита". Не было многого другого, на что рассчитывали жители Великобритании. Кроме того, глава правительства оказался замешан в ряде скандалов (та же вечеринка в разгар локдауна, те же назначения в министерства людей, замешанных в секс-скандалах). И уход Джонсона с постов – это не уход белого и пушистого политика назло системе. Не будь вышеперечисленных проколов – не было бы и повода у сопартийцев требовать его отставки", – уверен Максим Джигун.

Он считает, что в вопросах отношений между Великобританий и Украиной вряд ли что-то критично поменяется.

"Хоть английская власть, хоть оппозиция всегда хорошо относились к Украине. Ну, а антироссийскость Великобритании сейчас, пожалуй, на пике, – поясняет эксперт. – Единственное, мы не можем представить, будет ли новый премьер так же заинтересован в расширении британского лидерства на восток Европы. С обязательным привлечением Украины, Польши, стран Балтии, как лоббировал Джонсон. Но точно можно предсказать, что мы продолжим получать максимальную помощь от Великобритании для противостояния российской агрессии. Включая вооружение. Также можно ожидать активизации российской пропаганды в стиле "Запад нестабилен", "поддержка Украины дорого обходится" и так далее. Во-первых, верить в это не следует. Во-вторых, нужно разбивать подобные фейки – прежде всего, это дело для экспертного и журналистского сообщества".

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