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Главная Новости Мир Великобритания Кулеба отреагировал на обстрел британского корабля около Крыма
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Кулеба отреагировал на обстрел британского корабля около Крыма

Дипломат заявил, что политика России представляет угрозу для мира

сегодня, 18:18
Автор:

Лиля Воробьева

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал обстрел корабля Великобритании российским флотом у побережья аннексированного Крыма. Украинскую позицию по поводу этой ситуации он обнародовал в Twitter.

Кулеба отреагировал на обстрел британского корабля около Крыма

Дмитрий Кулеба (фото из открытых источников)

Руководитель дипломатического ведомства подчеркнул, что такие действия страны-агрессора доводят украинскую позицию по поводу действий и поступков России.

"Агрессивная и провокационная политика России в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма составляют постоянную угрозу для Украины и ее союзников", — заявил Дмитрий Кулеба в Twitter.

В военном ведомстве России уже заявили, что их корабль обстрелял британский эсминец, ибо тот якобы нарушил границу с РФ у мыса Фиолент.

Ранее издание "Комментарии" сообщало своим читателям о том, что в Британии уже успели отреагировать на обстрел своего корабля. В британском Минобороны отрицают нарушения территориальных вод РФ, а также сам факт обстрела

Представители военной дипломатии Соединенного Королевства уверяют, что никаких обстрелов, в том числе сброшенных бомб, экипаж эсминца не фиксировал. При этом британцы подчеркивают, что никакого нарушения морских границ Российской Федерации с их стороны и быть не могло: корабль мирно пересекает украинские территориальные воды.

Таким образом Великобритания еще раз напомнила российским политикам о том, что, согласно с международным законодательством, Крымский полуостров был и остается частью Украины. А, значит, все воды вблизи него — также территория украинского государства.

В НАТО эту ситуацию пока никак не прокомментировали.


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Источник: https://mobile.twitter.com/DmytroKuleba/status/1407667598314115075
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