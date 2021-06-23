Кулеба отреагировал на обстрел британского корабля около Крыма

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Лиля Воробьева
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал обстрел корабля Великобритании российским флотом у побережья аннексированного Крыма. Украинскую позицию по поводу этой ситуации он обнародовал в Twitter.
Дмитрий Кулеба (фото из открытых источников)
Руководитель дипломатического ведомства подчеркнул, что такие действия страны-агрессора доводят украинскую позицию по поводу действий и поступков России.
"Агрессивная и провокационная политика России в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма составляют постоянную угрозу для Украины и ее союзников", — заявил Дмитрий Кулеба в Twitter.
В военном ведомстве России уже заявили, что их корабль обстрелял британский эсминец, ибо тот якобы нарушил границу с РФ у мыса Фиолент.
Ранее издание "Комментарии" сообщало своим читателям о том, что в Британии уже успели отреагировать на обстрел своего корабля. В британском Минобороны отрицают нарушения территориальных вод РФ, а также сам факт обстрела
Представители военной дипломатии Соединенного Королевства уверяют, что никаких обстрелов, в том числе сброшенных бомб, экипаж эсминца не фиксировал. При этом британцы подчеркивают, что никакого нарушения морских границ Российской Федерации с их стороны и быть не могло: корабль мирно пересекает украинские территориальные воды.
Таким образом Великобритания еще раз напомнила российским политикам о том, что, согласно с международным законодательством, Крымский полуостров был и остается частью Украины. А, значит, все воды вблизи него — также территория украинского государства.
В НАТО эту ситуацию пока никак не прокомментировали.
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