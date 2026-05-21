logo

BTC/USD

77539

ETH/USD

2126.42

USD/UAH

44.23

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания Курьез в Британии: радиостанция ошибочно "похоронила" короля Чарльза
commentss НОВОСТИ Все новости

Курьез в Британии: радиостанция ошибочно "похоронила" короля Чарльза

Radio Caroline случайно сообщила о смерти короля Чарльза из-за компьютерной ошибки.

21 мая 2026, 08:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Британская радиостанция Radio Caroline случайно сообщила слушателям о смерти короля Чарльза III. Инцидент произошел из-за технического сбоя в студии вещателя и вызвал кратковременную панику среди аудитории.

Курьез в Британии: радиостанция ошибочно "похоронила" короля Чарльза

Король Чарльз III. Фото: Aaron Chown/Pool/REUTERS

Ошибочное объявление о якобы смерти короля Чарльза прозвучало в эфире 19 мая. После этого на радиостанции включили неофициальный гимн британской монархии "God Save the King" ("Боже, храни короля"). Вскоре трансляция внезапно оборвалась, а эфир исчез примерно на 15 минут.

Позже менеджер Radio Caroline Питер Мур объяснил, что произошло. По его словам, в главной студии случайно активировалась специальная процедура "Death of a Monarch", которую британские медиа держат наготове на случай смерти короля или королевы.

"Из-за компьютерной ошибки в нашей главной студии во вторник днем, 19 мая, случайно активировалась процедура Death of a Monarch, которую все британские радиостанции держат наготове на случай смерти монарха, хотя и надеются никогда ее не использовать", — сказал Мур.

Менеджер Radio Caroline также попросил прощения у короля и слушателей радиостанции. После возобновления работы эфира ведущие подтвердили, что сообщение было ошибочным.

В день инцидента король Чарльз вместе с королевой Камиллой находился с официальным визитом в Белфасте в Северной Ирландии. Королевская пара прибыла в город накануне фестиваля ирландской музыки и танца.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что король Чарльз дважды остроумно пошутил над Трампом.

Также "Комментарии" писали о шоколадном конфузе в США: Мелания на ужин подала британскому королю блюдо, которое он ненавидит.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/king-charles-death-radio-caroline-b2980386.html
Теги:

Новости

Все новости