Курьез в Британии: радиостанция ошибочно "похоронила" короля Чарльза

Британская радиостанция Radio Caroline случайно сообщила слушателям о смерти короля Чарльза III. Инцидент произошел из-за технического сбоя в студии вещателя и вызвал кратковременную панику среди аудитории.

Король Чарльз III. Фото: Aaron Chown/Pool/REUTERS

Ошибочное объявление о якобы смерти короля Чарльза прозвучало в эфире 19 мая. После этого на радиостанции включили неофициальный гимн британской монархии "God Save the King" ("Боже, храни короля"). Вскоре трансляция внезапно оборвалась, а эфир исчез примерно на 15 минут.

Позже менеджер Radio Caroline Питер Мур объяснил, что произошло. По его словам, в главной студии случайно активировалась специальная процедура "Death of a Monarch", которую британские медиа держат наготове на случай смерти короля или королевы.

"Из-за компьютерной ошибки в нашей главной студии во вторник днем, 19 мая, случайно активировалась процедура Death of a Monarch, которую все британские радиостанции держат наготове на случай смерти монарха, хотя и надеются никогда ее не использовать", — сказал Мур.

Менеджер Radio Caroline также попросил прощения у короля и слушателей радиостанции. После возобновления работы эфира ведущие подтвердили, что сообщение было ошибочным.

В день инцидента король Чарльз вместе с королевой Камиллой находился с официальным визитом в Белфасте в Северной Ирландии. Королевская пара прибыла в город накануне фестиваля ирландской музыки и танца.

