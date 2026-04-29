Король Чарльз двічі дотепно пожартував над Трампом: сміялася уся зала в Білому домі

Вечеря у Білому домі за участі короля Великої Британії Чарльза III та президента США Дональда Трампа пройшла не лише в урочистій атмосфері, а й із тонким британським гумором. Під час тостів монарх двічі пожартував над американським лідером, використавши історичні алюзії та дипломатичну іронію.

Король Чарльз III. Фото: Aaron Chown/Pool/REUTERS

Перший жарт Чарльза стосувався нещодавньої заяви Трампа про роль США у Другій світовій війні. Раніше президент США говорив, що без американської допомоги європейці "розмовляли б німецькою та трохи японською".

"Ви нещодавно зауважили, пане президенте, що якби не Сполучені Штати, європейські країни говорили б німецькою. Дозвольте мені сказати, що якби не ми, ви б говорили французькою", — пожартував король Чарльз.

Зала зустріла слова британського монарха зі сміхом. Як пише AFP, коментарі Чарльза стосувалися боротьби Британії та Франції за Північну Америку до створення США.

Другий випад короля стосувався реконструкції Білого дому. Чарльз звернув увагу на перебудову східного крила резиденції, після чого згадав події 1814 року, коли британські війська під час англо-американської війни спалили будівлю.

"Мені прикро це казати, але ми, британці, вже робили власну спробу реконструкції Білого дому у 1814 році", — сказав Чарльз.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як Трамп оконфузився на зустрічі з королем Чарльзом та королевою Каміллою. Кого американський президент ляснув по сідницях.

Також "Коментарі" писали, що Дональд Трамп відреагував на промову короля Чарльза у якій згадувалося про підтримку України.