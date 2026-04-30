Шоколадний конфуз: Меланія на вечерю подала королю Чарльзу страву, яку він ненавидить

Під час державного візиту до США король Чарльз III та його дружина королева Камілла відвідали офіційну вечерю в Білому домі, яку організувала перша леді Меланія Трамп. Як виявилося британському монарху подали десерт, який він ненавидить.

Король Чарльз, королева Камілла, Дональд і Меланія Трамп. Фото: PA Wire

Колишній королівський шеф-кухар Даррен Макгрейді розповів про страви, які любить британський монарх.

"Якщо там буде страва з сиром, король її обожнює, бо він любить сир. Він також любить мед, смажені овочі, різотто та особливо баранину. Тут неймовірна баранина. Він би вважав за честь, якби там була баранина", — сказав шеф-кухар.

Макгрейді додав, що монарху подобаються страви, приготовані з місцевих продуктів, серед яких були "сезонні продукти, такі як спаржа, артишоки, горошок, шпинат і броколі".

Однак, щодо солодкого, то король Чарльз, за словами шеф-кухаря, "не є великим любителем шоколаду". І як виявилося, саме шоколадний десерт був приготований для королівського монарха у Білому домі — це шоколадний торт у формі вулика з ванільним кремом і медом.

Як зазначив Макгрейді, навіть якщо король Чарльз не є любителем шоколаду, десерт, ймовірно, сподобався королеві Каміллі, яка справді любить "все, що містить шоколад у меню".

Меню королівської вечері у Білому домі

Перша страва

Салат з пальмових сердець та соус велюте з садових трав із підсмаженою цибулею-шалот.

Друга страва

Весняні равіолі ручної роботи з травами з городу Білого дому, начинені рікотою, сморчками та легкою пармезановою емульсією.

Основна страва

Сосиска меньєр з Довера в горіховому коричневому маслі з ніжними весняними пандусами, запашним горошком, шарами картоплі паве та петрушковою олією.

Десерт

Шоколадний торт у формі вулика з заварним кремом з ванільних стручків, залитий мигдалевим джокондом, подається з морозивом крем-фреш та медом Білого дому.

