Шоколадний конфуз: Меланія на вечерю подала королю Чарльзу страву, яку він ненавидить

Slava Kot
Під час державного візиту до США король Чарльз III та його дружина королева Камілла відвідали офіційну вечерю в Білому домі, яку організувала перша леді Меланія Трамп. Як виявилося британському монарху подали десерт, який він ненавидить.
Король Чарльз, королева Камілла, Дональд і Меланія Трамп. Фото: PA Wire
Колишній королівський шеф-кухар Даррен Макгрейді розповів про страви, які любить британський монарх.
Макгрейді додав, що монарху подобаються страви, приготовані з місцевих продуктів, серед яких були "сезонні продукти, такі як спаржа, артишоки, горошок, шпинат і броколі".
Однак, щодо солодкого, то король Чарльз, за словами шеф-кухаря, "не є великим любителем шоколаду". І як виявилося, саме шоколадний десерт був приготований для королівського монарха у Білому домі — це шоколадний торт у формі вулика з ванільним кремом і медом.
Як зазначив Макгрейді, навіть якщо король Чарльз не є любителем шоколаду, десерт, ймовірно, сподобався королеві Каміллі, яка справді любить "все, що містить шоколад у меню".
Перша страва
Салат з пальмових сердець та соус велюте з садових трав із підсмаженою цибулею-шалот.
Друга страва
Весняні равіолі ручної роботи з травами з городу Білого дому, начинені рікотою, сморчками та легкою пармезановою емульсією.
Основна страва
Сосиска меньєр з Довера в горіховому коричневому маслі з ніжними весняними пандусами, запашним горошком, шарами картоплі паве та петрушковою олією.
Десерт
Шоколадний торт у формі вулика з заварним кремом з ванільних стручків, залитий мигдалевим джокондом, подається з морозивом крем-фреш та медом Білого дому.
