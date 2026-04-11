Лондон бросает вызов Трампу: что ответила Британия на угрозы получить «наказания» за Иран

Великобритания не опасается возможного "возмездия" со стороны президента США Дональд Трамп из-за своей сдержанной позиции в конфликте вокруг Иран. Об этом заявил министр обороны Джон Хили, подчеркнув: Лондон остаётся ключевым союзником Вашингтона и параллельно усиливает собственную оборону.

Джон Хили. Фото: из открытых источников

На фоне дискуссий о том, что Трамп может устроить "разбор полётов" среди союзников, Хили отверг саму логику подобных опасений. По его словам, требования США к партнёрам давно известны – речь идёт о необходимости увеличения оборонных расходов и более активной роли Европы в рамках НАТО.

Министр отметил, что Британия уже внесла вклад в операции против иранской военной инфраструктуры, что, по его мнению, помогло приблизить прекращение огня. При этом он дал понять: Лондон не намерен оправдываться за свои решения и будет действовать, исходя из собственных интересов и союзнических обязательств.

Отдельно Хили прокомментировал слухи о возможном сокращении американского военного присутствия, включая базы в Великобритании и на острове Диего-Гарсия. По его словам, страна готова компенсировать любые изменения, усиливая собственные силы. Уже сейчас более тысячи британских военных задействованы в защите интересов союзников в регионе.

Несмотря на напряжённые сигналы, министр подчеркнул: отношения с США остаются самыми глубокими среди всех партнёров Лондона. Он назвал Вашингтон "важнейшим союзником", а сотрудничество – критически значимым для всей архитектуры безопасности Альянса.

В то же время Великобритания готовится к увеличению военных расходов до 2,6% ВВП уже в следующем году. Хили назвал это непростым, но необходимым шагом на фоне "эпохи новых угроз". Лондон рассчитывает не только укрепить вооружённые силы, но и стимулировать экономику за счёт оборонных инвестиций, претендуя на лидерство Европы в сфере безопасности.

