Премьер-министр Великобритании Кир Стармер резко раскритиковал влияние глобальной политики на энергетический рынок страны, заявив, что больше не намерен мириться с зависимостью цен от действий мировых лидеров. Об этом сообщает The Guardian.

По словам главы правительства, британские семьи и бизнес оказываются заложниками международных кризисов, которые напрямую отражаются на стоимости электроэнергии. Он подчеркнул, что колебания тарифов происходят под влиянием решений президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Стармер заявил, что его "раздражает" ситуация, при которой счета за энергию в стране то растут, то снижаются в зависимости от событий за пределами Великобритании. Он подчеркнул необходимость построения системы, которая обеспечит устойчивость и независимость национальной экономики от внешних факторов.

Отдельное внимание премьер уделил ситуации на Ближнем Востоке, которая, по его словам, напрямую влияет на глобальные энергетические рынки. Лондон, совместно с союзниками, уже работает над планом восстановления морской логистики, включая обеспечение безопасного судоходства через Ормузский пролив.

Стармер отметил, что реализация такого плана станет возможной после достижения прекращения огня в регионе. При этом он жестко раскритиковал продолжающиеся удары, подчеркнув, что их необходимо остановить, несмотря на сложность переговорного процесса.

Британские власти считают, что стабилизация логистических маршрутов и снижение геополитической напряженности могут стать ключом к снижению давления на энергетические цены. В противном случае, предупреждают эксперты, нестабильность на рынках будет сохраняться, продолжая бить по домохозяйствам и бизнесу.

