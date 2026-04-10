Главная Новости Мир Великобритания Стармер взорвался из-за Трампа и Путина: что возмутило премьера Британии
commentss НОВОСТИ Все новости

Стармер взорвался из-за Трампа и Путина: что возмутило премьера Британии

Лондон требует энергетической независимости и готовит план спасения логистики через Ормуз

10 апреля 2026, 15:40
Кравцев Сергей

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер резко раскритиковал влияние глобальной политики на энергетический рынок страны, заявив, что больше не намерен мириться с зависимостью цен от действий мировых лидеров. Об этом сообщает The Guardian.

Кир Стармер. Фото: из открытых источников

По словам главы правительства, британские семьи и бизнес оказываются заложниками международных кризисов, которые напрямую отражаются на стоимости электроэнергии. Он подчеркнул, что колебания тарифов происходят под влиянием решений президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Стармер заявил, что его "раздражает" ситуация, при которой счета за энергию в стране то растут, то снижаются в зависимости от событий за пределами Великобритании. Он подчеркнул необходимость построения системы, которая обеспечит устойчивость и независимость национальной экономики от внешних факторов.

Отдельное внимание премьер уделил ситуации на Ближнем Востоке, которая, по его словам, напрямую влияет на глобальные энергетические рынки. Лондон, совместно с союзниками, уже работает над планом восстановления морской логистики, включая обеспечение безопасного судоходства через Ормузский пролив.

Стармер отметил, что реализация такого плана станет возможной после достижения прекращения огня в регионе. При этом он жестко раскритиковал продолжающиеся удары, подчеркнув, что их необходимо остановить, несмотря на сложность переговорного процесса.

Британские власти считают, что стабилизация логистических маршрутов и снижение геополитической напряженности могут стать ключом к снижению давления на энергетические цены. В противном случае, предупреждают эксперты, нестабильность на рынках будет сохраняться, продолжая бить по домохозяйствам и бизнесу.

Читайте также на портале "Комментарии" - Британия выходит на линию огня: Стармер уже открыто говорит о подготовке к войне с РФ.




Источник: https://www.theguardian.com/politics/2026/apr/10/starmer-fed-up-trump-uk-politics
