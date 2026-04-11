logo_ukra

BTC/USD

72750

ETH/USD

2233.87

USD/UAH

43.46

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Великобританія Лондон кидає виклик Трампу: що відповіла Британія на погрози отримати покарання за Іран
commentss НОВИНИ Всі новини

Лондон кидає виклик Трампу: що відповіла Британія на погрози отримати покарання за Іран

Великобританія посилює армію і робить ставку на НАТО, незважаючи на прихований тиск із Вашингтона

11 квітня 2026, 08:23
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Великобританія не побоюється можливої "відплати" з боку президента США Дональд Трамп через свою стриману позицію в конфлікті навколо Іран. Про це заявив міністр оборони Джон Хілі, наголосивши: Лондон залишається ключовим союзником Вашингтона і паралельно посилює власну оборону.

Джон Хілі. Фото: з відкритих джерел

На тлі дискусій про те, що Трамп може влаштувати "розбір польотів" серед союзників, Хілі відкинув саму логіку таких побоювань. За його словами, вимоги США до партнерів давно відомі – йдеться про необхідність збільшення оборонних витрат та активнішу роль Європи в рамках НАТО.

Міністр зазначив, що Британія вже зробила внесок в операції проти іранської військової інфраструктури, що, на його думку, допомогло наблизити припинення вогню. При цьому він дав зрозуміти: Лондон не має наміру виправдовуватися за свої рішення і діятиме, виходячи із власних інтересів та союзницьких зобов'язань.

Окремо Хілі прокоментував чутки про можливе скорочення американської військової присутності, включаючи бази у Великій Британії та на острові Дієго-Гарсія. За його словами, країна готова компенсувати будь-які зміни, посилюючи власні сили. Вже зараз понад тисячу британських військових задіяні у захисті інтересів союзників у регіоні.

Незважаючи на напружені сигнали, міністр наголосив: відносини зі США залишаються найглибшими серед усіх партнерів Лондона. Він назвав Вашингтон "найважливішим союзником", а співпраця – критично значущою для всієї архітектури безпеки Альянсу.

Водночас, Великобританія готується до збільшення військових витрат до 2,6% ВВП вже наступного року. Хілі назвав це непростим, але необхідним кроком на тлі "епохи нових загроз". Лондон розраховує не лише зміцнити збройні сили, а й стимулювати економіку за рахунок оборонних інвестицій, претендуючи на лідерство Європи у сфері безпеки.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://news.sky.com/video/defence-secretary-john-healey-discusses-the-defence-investment-plan-13530083
Теги:

Новини

Всі новини