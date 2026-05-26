Лондон готовит финансовый удар по Кремлю: с какими проблемами столкнется РФ

Великобритания готовит новый масштабный пакет санкций против России, который будет направлен прежде всего на финансовый сектор страны-агрессора. В Киеве отмечают: несмотря на дискуссии вокруг смягчения отдельных нефтяных ограничений, Лондон продолжает наращивать экономическое давление на Кремль. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.

По его словам, последний пакет британских санкций от 20 мая недооценивается, хотя он уже существенно ударил по стратегическим отраслям российской экономики.

Одним из наиболее болезненных решений стал полный запрет на импорт, закупку и даже транзит российского урана через третьи страны. Это ограничение непосредственно сказывается на международных позициях "Росатома", который остается одним из ключевых инструментов влияния Кремля в сфере ядерной энергетики.

Кроме того, Великобритания существенно расширила экспортный контроль товаров, которые могут использоваться в российском военно-промышленном комплексе. Под новые ограничения оказались промышленные химикаты, металлы, оборудование для производства микросхем и дронов, изделия из углеродного волокна, алюминий, нитрид бора, фториды аммония и арсин.

Отдельный блок санкций касается строительной отрасли и морской логистики. Британским компаниям запретили предоставлять архитектурные, инженерные и ряд строительных услуг структурам, связанным с Россией.

Также Лондон ужесточил контроль над российскими судами и перевозкой сжиженного газа и угля. Для флота РФ вводятся новые правила идентификации и дополнительные лицензионные ограничения.

В Киеве ожидают, что уже в ближайшие дни Британия представит еще один жесткий пакет санкций, который станет прямым ударом по финансовым механизмам Кремля и российским банкам.

