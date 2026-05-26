logo_ukra

BTC/USD

77410

ETH/USD

2126.41

USD/UAH

44.24

EUR/UAH

51.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Великобританія Лондон готує фінансовий удар по Кремлю: з якими проблемами зіштовхнеться РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Лондон готує фінансовий удар по Кремлю: з якими проблемами зіштовхнеться РФ

Після обмежень проти “Росатома” та морської логістики Велика Британія переходить до атаки на фінансову систему РФ

26 травня 2026, 14:14
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Велика Британія готує новий масштабний пакет санкцій проти Росії, який буде спрямований насамперед на фінансовий сектор країни-агресора. У Києві наголошують: попри дискусії навколо пом’якшення окремих нафтових обмежень, Лондон продовжує нарощувати економічний тиск на Кремль. Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк. 

Лондон готує фінансовий удар по Кремлю: з якими проблемами зіштовхнеться РФ

Велика Британія. Фото: з відкритих джерел

За його словами, останній пакет британських санкцій від 20 травня недооцінюють, хоча він уже суттєво вдарив по стратегічних галузях російської економіки.

Одним із найбільш болючих рішень стала повна заборона на імпорт, закупівлю та навіть транзит російського урану через треті країни. Це обмеження безпосередньо б’є по міжнародних позиціях “Росатома”, який залишається одним із ключових інструментів впливу Кремля у сфері ядерної енергетики.

Крім того, Велика Британія суттєво розширила експортний контроль щодо товарів, які можуть використовуватися у російському військово-промисловому комплексі. Під нові обмеження потрапили промислові хімікати, метали, обладнання для виробництва мікросхем та дронів, вироби з вуглецевого волокна, алюміній, нітрид бору, фториди амонію та арсин.

Окремий блок санкцій стосується будівельної галузі та морської логістики. Британським компаніям заборонили надавати архітектурні, інженерні та низку будівельних послуг структурам, пов’язаним із Росією.

Також Лондон посилив контроль над російськими суднами та перевезенням скрапленого газу й вугілля. Для флоту РФ запроваджують нові правила ідентифікації та додаткові ліцензійні обмеження.

У Києві очікують, що вже найближчими днями Британія представить ще один жорсткий пакет санкцій, який стане прямим ударом по фінансових механізмах Кремля та російських банках.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Кремль може вдарити ще болючіше: у Британії б'ють на сполох через Україну.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини