Лондон готує фінансовий удар по Кремлю: з якими проблемами зіштовхнеться РФ

Велика Британія готує новий масштабний пакет санкцій проти Росії, який буде спрямований насамперед на фінансовий сектор країни-агресора. У Києві наголошують: попри дискусії навколо пом’якшення окремих нафтових обмежень, Лондон продовжує нарощувати економічний тиск на Кремль. Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Велика Британія. Фото: з відкритих джерел

За його словами, останній пакет британських санкцій від 20 травня недооцінюють, хоча він уже суттєво вдарив по стратегічних галузях російської економіки.

Одним із найбільш болючих рішень стала повна заборона на імпорт, закупівлю та навіть транзит російського урану через треті країни. Це обмеження безпосередньо б’є по міжнародних позиціях “Росатома”, який залишається одним із ключових інструментів впливу Кремля у сфері ядерної енергетики.

Крім того, Велика Британія суттєво розширила експортний контроль щодо товарів, які можуть використовуватися у російському військово-промисловому комплексі. Під нові обмеження потрапили промислові хімікати, метали, обладнання для виробництва мікросхем та дронів, вироби з вуглецевого волокна, алюміній, нітрид бору, фториди амонію та арсин.

Окремий блок санкцій стосується будівельної галузі та морської логістики. Британським компаніям заборонили надавати архітектурні, інженерні та низку будівельних послуг структурам, пов’язаним із Росією.

Також Лондон посилив контроль над російськими суднами та перевезенням скрапленого газу й вугілля. Для флоту РФ запроваджують нові правила ідентифікації та додаткові ліцензійні обмеження.

У Києві очікують, що вже найближчими днями Британія представить ще один жорсткий пакет санкцій, який стане прямим ударом по фінансових механізмах Кремля та російських банках.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Кремль може вдарити ще болючіше: у Британії б'ють на сполох через Україну.



