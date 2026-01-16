logo

Требования Кремля касаются не только Украины: в США объяснили новый сигнал Путина Западу
commentss НОВОСТИ Все новости

Требования Кремля касаются не только Украины: в США объяснили новый сигнал Путина Западу

Путин неоднократно демонстрировал, что его требования больше, чем те, которые изложены в предложенном США 28-пунктном плане и последующих мирных планах, подчеркивают в ISW

16 января 2026, 07:14
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Военные цели российского диктатора Владимира Путина не ограничиваются Украиной. К такому выводу пришли в американском Институте изучения войны (ISW), разобрав последние заявления правителя Кремля.

Требования Кремля касаются не только Украины: в США объяснили новый сигнал Путина Западу

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики обратили внимание на слова хозяина Кремля о том, что война в Украине является "прямым следствием" игнорирования Западом интересов РФ "путем расширения НАТО, несмотря на якобы публичные обещания не делать этого".

Эксперты считают, что таким образом Путин продемонстрировал, что его не устроит мирное урегулирование, которое касается только Украины и не предусматривает радикальной реструктуризации НАТО.

Также они пояснили, что, если бы НАТО выполнило ультиматумы Путина, которые он выдвинул в конце 2021 года и о которых упоминал в речи 15 января 2026 года, то это привело бы к полному развалу Альянса, а это, в свою очередь, потребовало бы пересмотра архитектуры европейской безопасности.

"Путин неоднократно демонстрировал, что его требования больше, чем те, которые изложены в предложенном США 28-пунктном плане и последующих мирных планах. Путин остается преданным своим первоначальным военным целям 2021 и 2022 годов, которые выходят за пределы территории и не ограничиваются Украиной", — считают в ISW.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупанты весь 2025-й год продолжили свою наступательную кампанию в Украине, за что уже заплатили большую цену. Сколько РФ на войне РФ за год потеряла солдат? Какие сейчас несет потери враг? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Путин заявил о продолжении войны против Украины и пожаловался на "нарушение международного права".




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-january-15-2026/
