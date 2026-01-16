Требования Кремля касаются не только Украины: в США объяснили новый сигнал Путина Западу

Военные цели российского диктатора Владимира Путина не ограничиваются Украиной. К такому выводу пришли в американском Институте изучения войны (ISW), разобрав последние заявления правителя Кремля.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики обратили внимание на слова хозяина Кремля о том, что война в Украине является "прямым следствием" игнорирования Западом интересов РФ "путем расширения НАТО, несмотря на якобы публичные обещания не делать этого".

Эксперты считают, что таким образом Путин продемонстрировал, что его не устроит мирное урегулирование, которое касается только Украины и не предусматривает радикальной реструктуризации НАТО.

Также они пояснили, что, если бы НАТО выполнило ультиматумы Путина, которые он выдвинул в конце 2021 года и о которых упоминал в речи 15 января 2026 года, то это привело бы к полному развалу Альянса, а это, в свою очередь, потребовало бы пересмотра архитектуры европейской безопасности.

"Путин неоднократно демонстрировал, что его требования больше, чем те, которые изложены в предложенном США 28-пунктном плане и последующих мирных планах. Путин остается преданным своим первоначальным военным целям 2021 и 2022 годов, которые выходят за пределы территории и не ограничиваются Украиной", — считают в ISW.

