Лондон йде всупереч Парижу і Риму: що заявила Британія про діалог з Putіним
Лондон йде всупереч Парижу і Риму: що заявила Британія про діалог з Путіним

Глава МЗС Великобританії заявила, що Москва не подає жодного сигналу про готовність до миру, а тиск на РФ потрібно лише посилювати

16 січня 2026, 08:28
Автор:
Кравцев Сергей

Великобританія не підтримує ініціативи Франції та Італії щодо поновлення прямих переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним. Лондон вважає, що Москва досі не продемонструвала реальної зацікавленості у припиненні війни проти України. Про це заявила Міністр закордонних справ Великобританії Іветт Купер, повідомляє Politico.

Лондон йде всупереч Парижу і Риму: що заявила Британія про діалог з Путіним

Велика Британія. Фото: з відкритих джерел

За словами глави британського МЗС, пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні про дипломатичне відновлення контактів з Кремлем виглядають передчасними. Купер наголосила, що будь-які переговори можливі лише за наявності переконливих доказів того, що Росія справді прагне миру.

"Нам потрібні реальні сигнали та підтвердження того, що Путін готовий до миру. Наразі я цього не бачу", — зазначила вона.

Як пише Politico, заяви Купер прозвучали на тлі зростання побоювань у Брюсселі, що Європейський союз може опинитися на узбіччі переговорного процесу, якщо Сполучені Штати візьмуть на себе провідну роль у потенційних контактах із Москвою. При цьому міністр наголосила, що сьогодні дипломатичний центр тяжкості перебуває на боці України та її ключових партнерів.

За її словами, Київ демонструє серйозну відданість мирним ініціативам разом із США та за підтримки Європи, зокрема у питанні гарантій безпеки. Проте, додала Купер, з боку Кремля немає ознак готовності до діалогу чи навіть обговорення умов припинення війни.

У такій ситуації, вважає глава британської дипломатії, тиск на Росію не повинен слабшати. Навпаки, його необхідно посилювати за рахунок подальших санкцій та розширення військової допомоги Україні.

"Паралельно з роботою над мирними планами ми маємо бути готовими збільшувати економічний тиск та продовжувати військову підтримку України, щоб посилити тиск на Росію", — підсумувала Купер.

Джерело: https://www.politico.eu/article/uk-france-italy-vladimir-putin-talks-politics-diplomacy/
