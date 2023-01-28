Правительство Великобритании может согласиться на то, чтобы передать Киеву истребители. Но шансы, что такое решение может быть принято есть лишь при отходе российских войск с оккупированных территорий. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "The Telegraph".

Британия могла бы передать Украине истребители, но есть условие. Фото: Getty Images

При этом издание не уточняет, о выводе российских войск на какие именно позиции идет речь – позиции на момент 24 февраля 2022 года или же позиции общепризнанных границ Украины 1991 года.

Так, один высокопоставленный источник Королевских ВВС подчеркнул: "Никогда не говори никогда" в контексте возможности отправки самолетов, но отметил, что якобы "Сейчас это не приоритет".

Также источники рассказали, такой сценарий может произойти, "когда Россия будет выдворена из Украины, а украинцам нужно будет провести миссию воздушного контроля, чтобы защитить свое воздушное пространство". То есть речь идет уже о возможности предоставления самолетов для патрулирования воздушного пространства Украины.

Впрочем, другой высокопоставленный источник в обороне обеспокоен тем, что Военно-Воздушные силы и Военно-Морской флот (ВМС и ВМФ) не вносят существенного вклада в поддержку украинских военных.

По данным источников газеты, "украинцам нужно участие всех видов Вооруженных сил". Собеседники в ВМС и ВМФ объяснили, что их вооружение действительно совершенно и украинским военным нужно потратить прилично времени, чтобы научиться на нем работать.

В то же время издание напоминает, что ВМФ Великобритании с лета 2022 года учит украинцев управлять двумя минными тральщиками класса Sandown.

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Также издание "Комментарии" сообщало – самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко уверяет, что Украина предлагает подписать "пакт о ненападении", но при этом якобы "продолжает готовить боевиков и экстремистов". Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что наша страна не собиралась и не собирается нападать на Беларусь, а также – что для нас важно, что та "не потеряла свою независимость и не вступила, несмотря на влияние кого-либо, в эту совершенно позорную войну". О чем говорят эти заявления Лукашенко и Зеленского, а также общая ситуация в Беларуси? Как, скорее всего, будут в обозримом будущем развиваться события в РБ? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.





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