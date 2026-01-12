logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания Лондон поможет устроить ад в Москве: какое оружие хочет создать для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Лондон поможет устроить ад в Москве: какое оружие хочет создать для Украины

По информации СМИ, Британия хочет создать для Украины баллистические ракеты, способные достать до Москвы

12 января 2026, 06:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Великобритания объявила о намерении разработать для Украины новую баллистическую ракету большой дальности в рамках проекта Nightfall. Об этом сообщает агентство Reuters, а также таблоид The Sun со ссылкой на министра обороны Великобритании Джона Хили.

Лондон поможет устроить ад в Москве: какое оружие хочет создать для Украины

Великобритания. Фото: из открытых источников

Как отмечает Reuters, британское правительство в воскресенье заявило о запуске конкурса на ускоренную разработку наземных баллистических ракет для поддержки обороноспособности Украины в войне против России. Речь идет о ракетах, способных нести боеголовку массой до 200 килограммов и поражать цели на расстоянии свыше 500 километров.

По данным The Sun, Джон Хили подтвердил изданию, что проект Nightfall ориентирован именно на нужды Украины. Ожидается, что ракеты смогут запускаться с мобильных пусковых установок, размещенных на транспортных средствах. Такая мобильность позволит быстро менять позиции после пуска и снижать уязвимость для ответных ударов.

Сообщается, что дальность Nightfall теоретически позволит поражать цели глубоко в тылу противника, включая объекты на территории России. Для реализации проекта британским компаниям предлагается контракт на сумму около 9 миллионов фунтов стерлингов, который предусматривает проектирование, разработку и поставку первых трех ракет для испытательных запусков.

Ранее, в сентябре 2025 года, специализированное издание "Милитарный" сообщало со ссылкой на Джона Хили, что Лондон рассматривает возможность передачи Украине оперативно-тактических баллистических ракет Nightfall после завершения их разработки. Тогда отмечалось, что пусковая установка должна вмещать не менее двух ракет и обеспечивать безопасный запуск всего боекомплекта в течение 15 минут, а экипаж — покидать позицию максимум через пять минут после пуска.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Великобритании заявили о росте риска нападения России.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/britain-develop-new-ballistic-missile-ukraines-defense-2026-01-11/
Теги:

Новости

Все новости