Лондон поможет устроить ад в Москве: какое оружие хочет создать для Украины

Великобритания объявила о намерении разработать для Украины новую баллистическую ракету большой дальности в рамках проекта Nightfall. Об этом сообщает агентство Reuters, а также таблоид The Sun со ссылкой на министра обороны Великобритании Джона Хили.

Как отмечает Reuters, британское правительство в воскресенье заявило о запуске конкурса на ускоренную разработку наземных баллистических ракет для поддержки обороноспособности Украины в войне против России. Речь идет о ракетах, способных нести боеголовку массой до 200 килограммов и поражать цели на расстоянии свыше 500 километров.

По данным The Sun, Джон Хили подтвердил изданию, что проект Nightfall ориентирован именно на нужды Украины. Ожидается, что ракеты смогут запускаться с мобильных пусковых установок, размещенных на транспортных средствах. Такая мобильность позволит быстро менять позиции после пуска и снижать уязвимость для ответных ударов.

Сообщается, что дальность Nightfall теоретически позволит поражать цели глубоко в тылу противника, включая объекты на территории России. Для реализации проекта британским компаниям предлагается контракт на сумму около 9 миллионов фунтов стерлингов, который предусматривает проектирование, разработку и поставку первых трех ракет для испытательных запусков.

Ранее, в сентябре 2025 года, специализированное издание "Милитарный" сообщало со ссылкой на Джона Хили, что Лондон рассматривает возможность передачи Украине оперативно-тактических баллистических ракет Nightfall после завершения их разработки. Тогда отмечалось, что пусковая установка должна вмещать не менее двух ракет и обеспечивать безопасный запуск всего боекомплекта в течение 15 минут, а экипаж — покидать позицию максимум через пять минут после пуска.

