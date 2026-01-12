Лондон допоможе влаштувати пекло у Москві: яку зброю хоче створити для України

Британія оголосила про намір розробити для України нову балістичну ракету великої дальності в рамках проекту Nightfall. Про це повідомляє агентство Reuters, а також таблоїд The Sun із посиланням на міністра оборони Великобританії Джона Хілі.

Велика Британія. Фото: з відкритих джерел

Як зазначає Reuters, британський уряд у неділю заявив про запуск конкурсу на прискорену розробку наземних балістичних ракет для підтримки обороноздатності України у війні проти Росії. Йдеться про ракети, здатні нести боєголовку масою до 200 кілограмів і вражати цілі на відстані понад 500 кілометрів.

За даними The Sun, Джон Хілі підтвердив, що проект Nightfall орієнтований саме на потреби України. Очікується, що ракети зможуть запускатись з мобільних пускових установок, розміщених на транспортних засобах. Така мобільність дозволить швидко змінювати позиції після пуску і знижувати вразливість для ударів у відповідь.

Повідомляється, що дальність Nightfall теоретично дозволить вражати цілі глибоко в тилу супротивника, включаючи об'єкти на території Росії. Для реалізації проекту британським компаніям пропонується контракт на суму близько 9 мільйонів фунтів стерлінгів, який передбачає проектування, розробку та постачання перших трьох ракет для випробувальних запусків.

Раніше, у вересні 2025 року спеціалізоване видання "Мілітарний" повідомляло з посиланням на Джона Хілі, що Лондон розглядає можливість передачі Україні оперативно-тактичних балістичних ракет Nightfall після завершення їхньої розробки. Тоді зазначалося, що пускова установка повинна вміщати не менше двох ракет і забезпечувати безпечний запуск всього боєкомплекту протягом 15 хвилин, а екіпаж — залишати позицію максимум через п'ять хвилин після запуску.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Великій Британії заявили про зростання ризику нападу Росії.



