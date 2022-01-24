Лондон уже предупреждает о рекордном росте цен на газ и бензин сразу после вторжения РФ в Украину

В правительстве Великобритании встревожены тем, что вскоре может начаться стремительный рост цен на топливо. Это может произойти в том случае, если Россия все-таки пойдет на вторжение в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "The Times" со ссылкой на источники.

Газпром. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, рост цен на бензин и газ может начаться после того, как Россия окажется под новыми санкциями, которые будут введены за ее вторжение в Украину. В Великобритании считают, что Москва попробует действовать зеркально и попытается сократить до минимума поставки энергоресурсов в страны ЕС.

В правительстве считают, что Россия не пойдет на то, чтобы полностью перекрыть вентиль и тем самым оставить Европу без российского газа и топлива, но вот ограничить до минимума поставки газа вполне может. В итоге, это приведет к тому, что цены на газ и бензин могут пробить новый исторический максимум.

Один из источников сообщил, что Лондон не так зависим от поставок российского газа, как другие страны Европы, но все же может пострадать из-за "риска роста оптовых цен". Великобритания – одна из немногих стран Европы, которая практически не зависит от поставок "голубого топлива" из РФ. В 2020 году Британия получила меньше 3% российского газа от общего объёма.

Отметим, правительства ЕС и США выступили за введение санкций против России, в случае ее вторжения в Украину. Эту идею поддержало правительство Великобритании.

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