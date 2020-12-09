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Людям с аллергией нельзя использовать вакцину Pfizer - МОЗ Великобритании

Любой, у кого в анамнезе есть серьезные аллергические реакции на лекарства, продукты питания или вакцины, не должен получать вакцину

сегодня, 12:31
Автор:

Татьяна Лозовенко

Регулирующие органы Великобритании выпустили предупреждение о том, что люди, у которых в анамнезе есть серьезные аллергические реакции, не будут получать вакцину Pfizer / BioNTech. Двое сотрудников NHS, которым вчера сделали укол, получили аллергические реакции. Об этом пишет Sky News.

Людям с аллергией нельзя использовать вакцину Pfizer - МОЗ Великобритании

Вакцина Pfizer и BioNTech

Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину Pfizer на прошлой неделе, а вчера начала вакцинацию, в частности, пациентов больниц, а также сотрудников Национальной службы здравоохранения. Профессор Стивен Поуис сказал:

"Как и в случае с новыми вакцинами, MHRA в качестве меры предосторожности посоветовало людям со значительными аллергическими реакциями в анамнезе не получать вакцину".

Национальная служба здравоохранения Англии сообщила, что "проинформированы все стороны", участвующие в программе вакцинации.

Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) дало рекомендацию NHS, чтобы любой, у кого в анамнезе есть серьезные аллергические реакции на лекарства, продукты питания или вакцины, не получал вакцину.

Напомним, вакцина против Covid-19, разработанная AstraZeneca и Британским Оксфордским университетом, во вторник стала первым препаратом, эффективность которого была подтверждена научным журналом The Lancet. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что администрация Трампа отказалась от покупки еще 100 миллионов доз вакцины Pfizer, пока компания не выполнит обязательства по остальным международным договорам. СМИ назвали такое решение "изменением курса действующего президента".




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Источник: https://news.sky.com/story/covid-19-vaccine-uk-regulators-warn-people-with-history-of-significant-allergic-reactions-not-to-have-pfizer-biontech-jab-12155916
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