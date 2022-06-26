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Макрона и Шольца ждет непростой разговор: Джонсон рассказал, что будет требовать для Украины

Правительство Британии готово предоставить Украине еще 429 миллионов фунтов стерлингов ($525 млн) в виде кредитных гарантий

сегодня, 09:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что ключевой темой на саммитах "Большой семерки" и НАТО должна стать военная поддержка Украины. Джонсон пообещал, что от себя лично он приложит все усилия для того, чтобы лидеры Европейского Союза Франция и Германия отошли от церемониальных заявлений, от намерений подтолкнуть Киев к уступкам Кремлю и начали массовые поставки необходимого ВСУ вооружения. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Independent".

Макрона и Шольца ждет непростой разговор: Джонсон рассказал, что будет требовать для Украины

Борис Джонсон. Фото: из открытых источников

Борис Джонсон отметил, что он от многих европейских правительств слышал громкие заявления, что на территории Украины идет европейская война, исход которой может определить будущее Европы, а потому нет никакой надобности в ее затягивании. Такие заявления могут свидетельствовать о том, что украинцев будут подталкивать к плохому миру с агрессором.

Премьер Великобритании отметил, что он уже адресовал свое обращение к партнерам по "Большой семерке" и НАТО – отказаться от идеи – призывать официальный Киев к любым переговорам с агрессором, дабы подписать мир на выгодных для РФ условиях – это мир, который может быть достигнут, если Украина добровольно откажется от части своих территорий.

Глава британского правительства бросит вызов коллегам-лидерам, чтобы они "предоставили президенту Зеленскому и Украине возможность добиться желаемого результата".

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Источник: https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/boris-johnson-ukraine-g7-eu-b2108953.html
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