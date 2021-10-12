Между Великобританией и ЕС появилась новая напряженность

Великобритания обвинила Европейский Союз в том, что стране создают плохой образ и делают все, чтобы ей недоверяли. Об этом заявил Дэвид Фрост, британский министр, возглавляющий переговоры по Brexit, в своем выступлении в Лиссабоне, пишет Associated Press.

Девид Фрост, фото "Associated Press"

Дэвид Фрост говорит, что фундаментальная перепись взаимно согласованной сделки о разводе — единственный способ исправить нестабильные отношения между Британией и ЕС. Министр предупредил, что Британия может нажать кнопку экстренной отмены сделки, если она не добьется своего.

"Мы постоянно сталкиваемся с обобщенными обвинениями, что нам нельзя доверять и что мы не являемся разумным международным актером", — сказал Дэвид Фрост.

Напряженность после Brexit переросла в обострение борьбы за Северную Ирландию, части Великобритании, которая имеет общую сухопутную границу со страной ЕС, которой является Ирландия. Наибольшей деликатной и спорной частью соглашения о Brexit является торговля товарами Северной Ирландии на едином рынке ЕС. Регион остается поставщиком, тогда как правительство Великобритании против. Это означает, что таможенные и пограничные проверки должны проводиться на некоторых товарах, идущие в Северную Ирландию с остальных регионов Великобритании. Положения прописаны в Brexit должны предотвратить проникновение товаров из Великобритании в единый бестарифный рынок ЕС. Правительство Британии пожаловалось, что эти соглашения не работают.

Также британское сообщество юнионов Северной Ирландии говорит, что соглашение о Brexit подрывает мирный договор 1998 года, который призван защитить права сообществ юнионистов и ирландских националистов. В своей речи Дэвид Фрост сказал, что этот договор недействителен.

"Он полностью потерял согласие в одной общине Северной Ирландии. Он не делает того, для чего был создан — защищать Соглашение с Белфаста. На самом деле он делает наоборот. Это надо изменить", — говорит Дэвид Фрост.

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