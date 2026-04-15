logo

BTC/USD

74146

ETH/USD

2328.43

USD/UAH

43.5

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания Мигранты в Великобритании выдают себя за геев, чтобы получить убежище: как работает схема
commentss НОВОСТИ Все новости

Мигранты в Великобритании выдают себя за геев, чтобы получить убежище: как работает схема

Расследование BBC показало, как мигранты получают убежище в Британии, выдавая себя за геев. Детали схемы и реакции власти.

15 апреля 2026, 10:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Журналисты BBC заявили о разоблачении сети юридических консультантов, помогающих мигрантам получать убежище в Великобритании, выдавая себя за представителей ЛГБТ-сообщества. Расследование под прикрытием показало, что схема работает системно и приносит прибыль посредникам.

Мигранты выдают себя за ЛГБТ для получения убежища.

Британское законодательство предусматривает защиту для людей, подвергающихся преследованиям из-за сексуальной ориентации. По данным журналистов BBC, этим пользуются некоторые консультанты. Они создают клиентам фальшивые истории, инструктируют, как себя вести во время собеседований, и помогают собрать "доказательства", в том числе фото и медицинские справки.

Как оказалось, в центре схемы находятся мигранты, у которых истекает срок действия студенческой, рабочей или туристической визы. Вместо возвращения домой они подают заявление об убежище, заявляя об угрозе жизни в своих странах в случае возвращения, в частности, в Пакистан или Бангладеш. По информации расследования, такие заявители составляют до 35% всех обращений.

Журналисты также зафиксировали случаи, когда искатели убежища имитировали симптомы депрессии или придумывали серьезные диагнозы для получения медицинских подтверждений. Некоторые консультанты предлагали организовать фиктивные отношения или рекомендательные письма ЛГБТ-организаций.

По данным BBC, одна консультантка хвасталась, что уже более 17 лет помогает подавать фальшивые заявления. А другой мигрант рассказал, что может привезти свою жену из Пакистана, как только получит убежище в Великобритании. По его словам, тогда она сможет подать фальшивое заявление, выдавая себя за лесбиянку.

Активист Эджель Хан, работающий с мусульманским ЛГБТ-сообществом, назвал ситуацию "серьезной проблемой". По его словам, к нему обращались люди с предложениями заплатить за фальшивые подтверждения. Как объясняет Хан, он не раз слышал заявления, что "я не гей, но хочу остаться в этой стране".

Официальная статистика свидетельствует, что значительная часть заявлений о предоставлении убежища по этой схеме поступает именно от граждан Пакистана. В 2023 году их поступило 42%, а во все предыдущие 5 лет на пакистанцев приходилась самая большая доля всех обращений.

"Любая попытка злоупотреблять защитой, предназначенной для людей, бегущих от настоящего преследования из-за своей сексуальной ориентации, позорна", — отреагировали на расследование в МВД Британии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти США предлагают мигрантам солидные суммы, чтобы те покинули страну.

Также "Комментарии" писали, что трудовые мигранты из Бангладеш уже приезжают в Украину.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/articles/c937wldkkw8o
Теги:

Новости

Все новости