Мигранты в Великобритании выдают себя за геев, чтобы получить убежище: как работает схема

Журналисты BBC заявили о разоблачении сети юридических консультантов, помогающих мигрантам получать убежище в Великобритании, выдавая себя за представителей ЛГБТ-сообщества. Расследование под прикрытием показало, что схема работает системно и приносит прибыль посредникам.

Мигранты выдают себя за ЛГБТ для получения убежища. Фото: freepik

Британское законодательство предусматривает защиту для людей, подвергающихся преследованиям из-за сексуальной ориентации. По данным журналистов BBC, этим пользуются некоторые консультанты. Они создают клиентам фальшивые истории, инструктируют, как себя вести во время собеседований, и помогают собрать "доказательства", в том числе фото и медицинские справки.

Как оказалось, в центре схемы находятся мигранты, у которых истекает срок действия студенческой, рабочей или туристической визы. Вместо возвращения домой они подают заявление об убежище, заявляя об угрозе жизни в своих странах в случае возвращения, в частности, в Пакистан или Бангладеш. По информации расследования, такие заявители составляют до 35% всех обращений.

Журналисты также зафиксировали случаи, когда искатели убежища имитировали симптомы депрессии или придумывали серьезные диагнозы для получения медицинских подтверждений. Некоторые консультанты предлагали организовать фиктивные отношения или рекомендательные письма ЛГБТ-организаций.

По данным BBC, одна консультантка хвасталась, что уже более 17 лет помогает подавать фальшивые заявления. А другой мигрант рассказал, что может привезти свою жену из Пакистана, как только получит убежище в Великобритании. По его словам, тогда она сможет подать фальшивое заявление, выдавая себя за лесбиянку.

Активист Эджель Хан, работающий с мусульманским ЛГБТ-сообществом, назвал ситуацию "серьезной проблемой". По его словам, к нему обращались люди с предложениями заплатить за фальшивые подтверждения. Как объясняет Хан, он не раз слышал заявления, что "я не гей, но хочу остаться в этой стране".

Официальная статистика свидетельствует, что значительная часть заявлений о предоставлении убежища по этой схеме поступает именно от граждан Пакистана. В 2023 году их поступило 42%, а во все предыдущие 5 лет на пакистанцев приходилась самая большая доля всех обращений.

"Любая попытка злоупотреблять защитой, предназначенной для людей, бегущих от настоящего преследования из-за своей сексуальной ориентации, позорна", — отреагировали на расследование в МВД Британии.

