Мігранти у Великій Британії видають себе за геїв, щоб отримати притулок: як працює схема

Журналісти BBC заявили про викриття мережі юридичних консультантів, які допомагають мігрантам отримувати притулок у Великій Британії, видаючи себе за представників ЛГБТ-спільноти. Розслідування під прикриттям показало, що схема працює системно і приносить прибуток посередникам.

Мігранти видають себе за ЛГБТ для отримання притулку.

Британське законодавство передбачає захист для людей, які зазнають переслідувань через сексуальну орієнтацію. За даними журналістів BBC, саме цим користуються деякі консультанти. Вони створюють клієнтам фальшиві історії, інструктують, як поводитися під час співбесід, і допомагають зібрати "докази", зокрема фото та медичні довідки.

Як виявилося, у центрі схеми знаходяться мігранти, в яких закінчується термін дії студентської, робочої або туристичної візи. Замість повернення додому вони подають заяву про притулок, заявляючи про загрозу життю у своїх країнах у разі повернення, зокрема в Пакистан чи Бангладеш. За інформацією розслідування, такі заявники становлять до 35% усіх звернень.

Журналісти також зафіксували випадки, коли шукачі притулку імітували симптоми депресії або вигадували серйозні діагнози, щоб отримати медичні підтвердження. Деякі консультанти пропонували організувати фіктивні стосунки чи рекомендаційні листи від ЛГБТ-організацій.

За даними BBC, одна консультантка хвалилася, що вже понад 17 років допомагає подавати фальшиві заяви. А інший мігрант розповів, що може привезти свою дружину з Пакистану, щойно отримає притулок у Великій Британії. За його словами, тоді вона зможе подати фальшиву заяву, видаючи себе за лесбійку.

Активіст Еджель Хан, який працює з мусульманською ЛГБТ-спільнотою, назвав ситуацію "серйозною проблемою". За його словами, до нього зверталися люди з пропозиціями заплатити за фальшиві підтвердження. Як пояснює Хан, він неодноразово чув заяви, що "я не гей, але хочу залишитися в цій країні".

Офіційна статистика свідчить, що значна частина заяв про надання притулку за цією схемою надходить саме від громадян Пакистану. У 2023 році їх надійшло 42%, а в усі попередні 5 років на пакистанців припадала найбільша частка від усіх звернень.

"Будь-яка спроба зловживати захистом, призначеним для людей, які тікають від справжнього переслідування через свою сексуальну орієнтацію, є ганебною", — відреагували на розслідування у МВС Британії.

