Влада США пропонує мігрантам солідні суми, аби ті покинули країну

Влада США посилює заходи щодо скорочення кількості нелегальних мігрантів, роблячи ставку на фінансові стимули для тих, хто погодиться добровільно залишити країну до кінця поточного року. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Долари. Фото: з відкритих джерел

Посилення імміграційної політики Вашингтона пояснюється прагненням знизити навантаження на державний бюджет і систему національної безпеки. Одним із ключових інструментів стала оновлена програма так званої самостійної депортації, умови якої були суттєво переглянуті адміністрацією президента Дональда Трампа.

Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про триразове збільшення виплат для мігрантів, які нелегально перебувають на території країни та готові виїхати добровільно. Розмір фінансової допомоги зріс до 3 тисяч доларів. Крім того, учасникам програми надається безкоштовний авіаквиток до країни походження за умови оформлення виїзду до кінця року.

У відомстві наголошують, що нова схема дозволить суттєво скоротити державні витрати. За даними DHS, затримання, утримання під вартою та примусова депортація одного нелегального мігранта коштують бюджету приблизно 17 тисяч доларів. Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноєм заявила, що нелегальні іноземці повинні скористатися можливістю добровільного виїзду, інакше на них чекає арешт і заборона на повторний в'їзд до США.

Для спрощення процедури у березні було запущено оновлений мобільний сервіс CBP Home, через який можна зареєструвати добровільний від'їзд. Раніше аналогічний додаток CBP One використовувався попередньою адміністрацією для легального в'їзду мігрантів, проте нинішній Білий дім змінив його функціонал.

Незважаючи на критику правозахисників, влада продовжує курс на посилення міграційного контролю. З січня цього року із США було депортовано близько 622 тисяч осіб, а заявлена мета адміністрації – до одного мільйона видворень щороку. 2026 року Вашингтон має намір піти ще далі, збільшивши фінансування, розширивши штат агентів, відкривши нові центри утримання та залучаючи приватні компанії до пошуку нелегальних мігрантів.

