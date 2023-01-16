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Министр иностранных дел Великобритании отреагировал на российские санкции

"Если это плата за поддержку украинской свободы, то я рад санкциям", – пишет министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

сегодня, 17:47
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Автор:

Slava Kot

Россия решила ввести санкции против министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, однако политик только рад такому решению со стороны страны, подчиняющейся режиму Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter чиновника из Великобритании.

Министр иностранных дел Великобритании отреагировал на российские санкции

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли. Фото из открытых источников

Недавно Российская Федерация заявила, что внесла в свой список ограничений и запретов несколько десятков британских чиновников, среди них оказались глава МИД Великобритании Джеймса Клеверли и глава Генерального штаба страны Патрик Сандерс.

Объявила решение о санкциях против британских политиков спикер министра иностранных дел России Мария Захарова. Всего в список попали 36 британских чиновников.

Джеймс Клеверли воспринял эту новость радостно и иронически ответил в Twitter на российские санкции в отношении себя.

"Я попал под санкции российского правительства, хорошо. Если это плата за поддержку украинской свободы, то я рад санкциям", — пишет министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и добавил в своем сообщении хэштех со словами "Слава Украине".

Министр иностранных дел Великобритании отреагировал на российские санкции - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер зарубежных дел России Мария Захарова отреагировала на решение президента Украины Владимира Зеленского, лишившего гражданства Украины нескольких священников Московского патриархата. Россиянка написала, что это "сатанизм, как он есть".

Также "Комментарии" писали о реакции Российской Федерации на то, чтобы Италия стала грантом мирных переговоров между Украиной и Россией. Руководство Кремля обвинило Италию в преследовании корыстных целей по этому вопросу.




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Источник: https://twitter.com/JamesCleverly/status/1614977305939677184
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