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Slava Kot
Россия решила ввести санкции против министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, однако политик только рад такому решению со стороны страны, подчиняющейся режиму Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter чиновника из Великобритании.
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли. Фото из открытых источников
Недавно Российская Федерация заявила, что внесла в свой список ограничений и запретов несколько десятков британских чиновников, среди них оказались глава МИД Великобритании Джеймса Клеверли и глава Генерального штаба страны Патрик Сандерс.
Объявила решение о санкциях против британских политиков спикер министра иностранных дел России Мария Захарова. Всего в список попали 36 британских чиновников.
Джеймс Клеверли воспринял эту новость радостно и иронически ответил в Twitter на российские санкции в отношении себя.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер зарубежных
Также "Комментарии" писали о реакции Российской Федерации на то, чтобы Италия стала грантом мирных переговоров между Украиной и Россией. Руководство Кремля обвинило Италию в преследовании корыстных целей по этому вопросу.
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