Великобритания заявила о росте активности российских подводных лодок до уровня времен Холодной войны. Министр обороны Джон Хили предупредил путинский режим, что Королевские ВВС и флот "охотятся на их субмарины" в Северной Атлантике. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "BBC".

Джон Хили. Фото: из открытых источников

Хили обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с сообщением.

"Мы охотимся на ваши подводные лодки", — отметил глава Минобороны Великобритании.

По словам Хили, количество российских судов, угрожающих британским водам, выросло на 30%.

Это, как уточнил министр обороны, свидетельствует об усилении "российской агрессии по всей территории", которая, по его словам, влияет на Европу, а не только на Украину.

Министерство обороны утверждает, что активность российских подводных лодок в Северной Атлантике вернулась к уровню времен Холодной войны.

Королевские ВВС и Королевский флот усилили свое присутствие в Северной Атлантике, где российские подводные лодки являются наиболее активными. Королевские ВВС выполняют миссии почти ежедневно, иногда круглосуточно и часто при поддержке других союзников НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" — война охватывает Европу: когда британским военным разрешат открывать огонь без предупреждения.

Также издание "Комментарии" сообщало – Великобритания готовится к возможному развертыванию своих военных в Украине после достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили. По его словам, британские военнослужащие могут присоединиться к международной коалиции, помогающей в обеспечении безопасности и стабильности в Украине.



