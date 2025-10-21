Великобритания направит свои войска в Украину: когда это произойдет

Великобритания готовится к возможному развертыванию своих военных в Украине после достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили. По его словам, британские военнослужащие могут присоединиться к международной коалиции, помогающей в обеспечении безопасности и стабильности в Украине.

Великобритания может отправить войска в Украину. Фото из открытых источников

20 октября во время выступления в Лондоне Джон Хили заявил, что Великобритания совместно с Францией работает над созданием коалиции желающих стран, которые готовы направить своих военных после подписания мирного соглашения о завершении войны в Украине.

"Что касается наших Вооруженных Сил, я уже пересматриваю уровни готовности и ускоряю выделение миллионов фунтов стерлингов для подготовки к возможному развертыванию в Украине", — сказал Хили.

По его словам, речь идет не об участии в боевых действиях, а о помощи в стабилизации ситуации, укреплении обороноспособности Украины и контроле безопасности в воздушном и морском пространстве.

Лондон уже выделил более 134 миллионов долларов на подготовительные мероприятия по потенциальной миротворческой операции. Как подчеркнул министр, британские войска будут оставаться вне зоны боевых действий и сосредоточатся на тренировке украинских военных, разминировании и обеспечении безопасности на освобожденных территориях.

Также предполагается, что британские инструкторы могут продолжить миссии, подобные уже действующей программе Operation Interflex, в рамках которой тысячи украинских солдат проходили обучение в Великобритании.

Таким образом, заявление Хили стало официальным подтверждением того, что Великобритания уже разрабатывает конкретные сценарии участия своих военных в послевоенном урегулировании в Украине.

