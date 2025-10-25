logo_ukra

Головна Новини Світ Великобританія Міністр оборони Британії звернувся із попередженням до Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Міністр оборони Британії звернувся із попередженням до Путіна

Королівські ВПС та флот полюють на субмарини РФ у Північній Атлантиці

25 жовтня 2025, 15:12
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Великобританія заявила про зростання активності російських підводних човнів рівня часів Холодної війни. Міністр оборони Джон Хілі попередив путінський режим, що Королівські ВПС і флот "полюють на їхні субмарини" у Північній Атлантиці. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "BBC".

Міністр оборони Британії звернувся із попередженням до Путіна

Джон Хілі. Фото: з відкритих джерел

Хілі звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з повідомленням.

"Ми полюємо на ваші підводні човни", — зазначив голова Міноборони Великої Британії.

За словами Хілі, кількість російських суден, що загрожують британським водам, зросла на 30%.

Це, як уточнив Міністр оборони, свідчить про посилення "російської агресії по всій території", яка, за його словами, впливає на Європу, а не лише на Україну.

Міністерство оборони стверджує, що активність російських підводних човнів у Північній Атлантиці повернулася до рівня часів Холодної війни.

Королівські ВПС та Королівський флот посилили свою присутність у Північній Атлантиці, де російські підводні човни є найактивнішими. Королівські ВПС виконують місії майже щодня, іноді цілодобово та часто за підтримки інших союзників НАТО.

Читайте також на порталі "Коментарі" — війна охоплює Європу: коли британським військовим дозволять відкривати вогонь без попередження.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Великобританія готується до можливого розгортання своїх військових в Україні після досягнення мирної угоди між Києвом та Москвою. На цьому наголосив міністр оборони Сполученого Королівства Джон Хілі. За його словами, британські військовослужбовці можуть приєднатися до міжнародної коаліції, яка допомагає у забезпеченні безпеки та стабільності в Україні.




