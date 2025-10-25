Міністр оборони Британії звернувся із попередженням до Путіна

Великобританія заявила про зростання активності російських підводних човнів рівня часів Холодної війни. Міністр оборони Джон Хілі попередив путінський режим, що Королівські ВПС і флот "полюють на їхні субмарини" у Північній Атлантиці. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "BBC".

Джон Хілі. Фото: з відкритих джерел

Хілі звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з повідомленням.

"Ми полюємо на ваші підводні човни", — зазначив голова Міноборони Великої Британії.

За словами Хілі, кількість російських суден, що загрожують британським водам, зросла на 30%.

Це, як уточнив Міністр оборони, свідчить про посилення "російської агресії по всій території", яка, за його словами, впливає на Європу, а не лише на Україну.

Міністерство оборони стверджує, що активність російських підводних човнів у Північній Атлантиці повернулася до рівня часів Холодної війни.

Королівські ВПС та Королівський флот посилили свою присутність у Північній Атлантиці, де російські підводні човни є найактивнішими. Королівські ВПС виконують місії майже щодня, іноді цілодобово та часто за підтримки інших союзників НАТО.

