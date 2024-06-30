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Минобороны Великобритании резко пригрозило России: какая причина

Россия глушила сигнал GPS на сотнях военных рейсов Великобритании

сегодня, 23:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Анализ данных тысяч полетов показал, что российские военно-воздушные силы заглушали GPS-связь на сотнях британских военных рейсов с начала 2024 года. Каждый четвертый самолет испытал это влияние. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс назвал такие действия "безрассудными".

Минобороны Великобритании резко пригрозило России: какая причина

Грант Шаппс (фото из открытых источников)

Подробный анализ, проведенный на основе данных сервиса Flight Radar, показывает, что это глушение может угрожать безопасности как военных, так и гражданских полетов. Издание отмечает, что 63 британских военных самолета совершили 1467 рейсов над Восточной Европой и Ближним Востоком за первые четыре месяца года. Из них 504 полета были транспортными и разведывательными, причем 142 из них столкнулись с глушением GPS.

Министр Шаппс отметил, что эти действия России свидетельствуют о ее враждебности и выходе из-под контроля.

"Это еще один пример безрассудства России и еще одно свидетельство того, что она является враждебным государством, вышедшим из-под контроля", – заявил он.

В марте сигнал GPS был заглушен во время полета официального самолета министра обороны в Польшу, что подчеркивает серьезность ситуации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Великобритания и США поссорились из-за Украины. Великобритания и США враждуют из-за отношений Украины с НАТО, после того как американские чиновники заявили, что ее путь к членству не следует называть "необратимым".

В материале говорится, что Вашингтон обеспокоен планами дать президенту Украины Владимиру Зеленскому новые гарантии членства в НАТО на саммите в Вашингтоне, который состоится в следующем месяце. В то же время, Британия поддержала предложение некоторых европейских государств-членов охарактеризовать путь Украины к вступлению в альянс как "необратимый" в совместном заявлении.
 



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Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/06/29/hundreds-of-raf-flights-had-gps-jammed-by-russia/
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