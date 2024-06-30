Анализ данных тысяч полетов показал, что российские военно-воздушные силы заглушали GPS-связь на сотнях британских военных рейсов с начала 2024 года. Каждый четвертый самолет испытал это влияние. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс назвал такие действия "безрассудными".

Грант Шаппс (фото из открытых источников)

Подробный анализ, проведенный на основе данных сервиса Flight Radar, показывает, что это глушение может угрожать безопасности как военных, так и гражданских полетов. Издание отмечает, что 63 британских военных самолета совершили 1467 рейсов над Восточной Европой и Ближним Востоком за первые четыре месяца года. Из них 504 полета были транспортными и разведывательными, причем 142 из них столкнулись с глушением GPS.

Министр Шаппс отметил, что эти действия России свидетельствуют о ее враждебности и выходе из-под контроля.

"Это еще один пример безрассудства России и еще одно свидетельство того, что она является враждебным государством, вышедшим из-под контроля", – заявил он.



В марте сигнал GPS был заглушен во время полета официального самолета министра обороны в Польшу, что подчеркивает серьезность ситуации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Великобритания и США поссорились из-за Украины. Великобритания и США враждуют из-за отношений Украины с НАТО, после того как американские чиновники заявили, что ее путь к членству не следует называть "необратимым".

В материале говорится, что Вашингтон обеспокоен планами дать президенту Украины Владимиру Зеленскому новые гарантии членства в НАТО на саммите в Вашингтоне, который состоится в следующем месяце. В то же время, Британия поддержала предложение некоторых европейских государств-членов охарактеризовать путь Украины к вступлению в альянс как "необратимый" в совместном заявлении.

