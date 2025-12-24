Мир снова смеется над новогодней елкой в Лондоне: почему она так выглядит (ФОТО)

Рождественская елка на Трафальгарской площади снова стала объектом насмешек в соцсетях и медиа по всему миру. Пользователи называют ее "худой", "жалкой" и "плохо украшенной", сравнивая с пышными праздничными деревьями в других столицах мира. Однако, несмотря на волну критики, лондонская елка имеет гораздо более глубокий смысл, чем может показаться, на первый взгляд.

Рождественская елка на площади Трафальгар в Лондоне. Фото: uk.trip.com

Для многих жителей столицы Британии предрождественский сезон традиционно начинается с прибытия 20-метровой елки из Норвегии. Этот обычай существует с 1947 года, когда Осло впервые подарило Лондону дерево в благодарность за поддержку Норвегии во время Второй мировой войны. С этого момента елку ежегодно устанавливают на Трафальгарской площади, сохраняя почти неизменный вид.

Однако споры вокруг ее облика не утихают из года в год. В прошлом году журналист Daily Mail Эндрю Нил сравнил елки Лондона и Нью-Йорка, заявив, что британской столице "пора поднять планку". В этом году ситуация повторилась. После того как BBC London опубликовал новое фото рождественской елки 2025 года, сообщение собрало тысячи комментариев.

Рождественская елка на площади Трафальгар в Лондоне. Фото: BBC

Пользователи пишут: "Жаль, что она так плохо украшена"; "Почему норвежцы каждый год присылают нам откровенно безобразную елку?"; "Простой стыд. Это не елка"; "Жалко"; "Она выглядит как соленый огурец"; "Что за шутка. Рождественская елка в Лондоне должна быть намного лучше этой".

Однако есть и те, кто становится в ее защиту. Приверженцы традиции подчеркивают, что дерево должно выглядеть именно так. Ель происходит из лесов близ Осло, в частности района Грефсенклейва, и украшена в сдержанном скандинавском стиле с вертикальными гирляндами и минималистическими огоньками.

Для многих британцев и норвежцев эта елка стала не просто декоративным элементом, а символом исторической памяти, дружбы и благодарности. Как отмечают ее поклонники, настоящая ценность рождественской елки заключается не в великолепии, а в том, что она олицетворяет.

