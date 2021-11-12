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Могут достигать длины двух метров: в Темзе обнаружены акулы

Река Темза вновь представляет собой процветающую экосистему

сегодня, 11:56
Автор:

Денис Подставной
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Ученые узнали, что в Темзе (Великобритания) живут акулы. Об этом сообщает издание Bloobmerg, ссылаясь на данные Лондонского зоологического общества. 

Могут достигать длины двух метров: в Темзе обнаружены акулы

Акула. Иллюстративное фото: Pixabay

Так, по информации исследователей, сегодня река представляет собой процветающую экосистему, которая является домом для бесчисленного множества диких животных. 

Хотя в 1957 году некоторые части реки были объявлены "биологически мертвыми", в настоящее время в Темзе обитает три вида акул: суповая, звездчатая кунья и катран. Некоторые виды хищников могут вырастать до двух метров в длину и жить более 50 лет. 

Кроме того, в водах реки были обнаружены и другие животные такие как: тюлени, морские коньки и угри. Улучшилось и качество воды с повышением концентрации растворенного кислорода, хотя также растет уровень нитратов из сточных вод.

Издание отмечает, что хотя Темза больше не "почти лишена жизни", изменение климата угрожает экосистеме и животным, которые от нее зависят.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Канаде домашний питомец "угнал" гольф-кар своих хозяев. Собака гуляла во дворе частного дома и забралась в транспортное средство. Животное нечаянно нажало на педаль акселератора и проехало несколько метров. Проехать дальше псу не позволил припаркованный рядом внедорожник. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что ученые сделали историческое открытие. Астрономы нашли неподалёку от нашей галактики чёрную дыру. Объект находится в карликовой системе в созвездии, которому всего сто миллионов лет. Отмечается, что по космическим масштабам такой возраст считается младенческим. До этого ни один такой объект не был обнаружен в настолько молодом скоплении. 


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-10/thames-river-london-sharks-seahorses-seals-found-in-zoological-society-study
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