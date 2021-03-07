На чем экономит королева Елизавета II

Коронакризиз ударил по всему населению мира. Монархи не исключение. Поэтому члены королевской семьи Великобритании решили немного сэкономить и продать личные самолеты. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Королевская семья Британии: на чем экономит Елизавета II. Фото: rbk.ru

После продажи у королевы Елизаветы II останется только вертолет AW-109. Британские СМИ предполагают, что воздушный транспортное средство монархиня будет делить с премьером Борисом Джонсоном.

Это первый случай, когда Елизавета II не будет иметь персонального самолета. В королевы было четыре лайнера BAE-146. Продать их решили в связи с сокращением оборонных расходов.

Также предполагается, что королева сможет пользоваться самолетом Бориса Джонсона — RAF Voyager. Ранее этот воздушный транспорт использовался как дозаправщик. Однако с 2016 года его начали совершенствовать — сделали удобный кабинет, установили кресла бизнес- и эконом-класса. После модернизации самолет стали использовать для поездок руководства страны.

Напомним, что в Британии исламисты планировали убить мороженым наследного принца Джорджа. Человек, который находится под следствием в Великобритании, рассказал о планах своего исламского "брата" отравить королевскую семью. Подробнее о ситуации можно прочитать в нашем материале.

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