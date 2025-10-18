logo

Начался предметный разговор о мире в Украине: с каким предложением выступила Великобритания
commentss НОВОСТИ Все новости

Начался предметный разговор о мире в Украине: с каким предложением выступила Великобритания

По информации Axios, Стармер предложил разработать с США мирное соглашение для Украины

18 октября 2025, 08:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Великобритания предлагает разработать вместе с США мирный план для Украины по аналогии с мирным планом Дональда Трампа по Сектору Газа. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "Axios".

Начался предметный разговор о мире в Украине: с каким предложением выступила Великобритания

Кир Стармер. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источники издание отмечает, что во время телефонного разговора Зеленского с европейскими лидерами, премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил вместе с Соединенными Штатами разработать мирный план для Украины по аналогии с 20-пунктным планом Трампа по Сектору Газа.

В то же время, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил провести срочный координационный разговор между советниками по нацбезопасности европейских стран в течение выходных. 

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время напряженной встречи в пятницу, что он не намерен оказывать ракеты дальнего действия Tomahawk, по крайней мере, сейчас, поскольку считает приоритетом дипломатию. Об этом пишет издание "Axios" со ссылкой на источники, осведомленные о ходе встречи двух лидеров в Белом доме.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп сообщил, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал заключить мирное соглашение и "остановиться там, где есть". Об этом Трамп сообщил в соцсети Х.

Дональд Трамп назвал встречу очень "интересной и сердечной". 

"Я сказал ему, как и президенту Путину, что пришло время прекратить убийства и заключить сделку! Достаточно пролито крови, а границы собственности определяются войной и смелостью. Они должны остановиться там, где они есть. Пусть оба провозгласят победу, пусть история решит! Больше никакой стрельбы, никаких смертей, никаких огромных и нерациональных трат денег", – отметил американский лидер.



Источник: https://www.axios.com/2025/10/17/trump-zelensky-tomahawk-missiles-white-house
