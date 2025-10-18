Пришло время: Трамп после встречи с Зеленским сделал обнадеживающее заявление о прекращении войны

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал заключить мирное соглашение и "остановиться там, где есть". Как передает портал "Комментарии", об этом Трамп сообщил в соцсети Х.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Дональд Трамп назвал встречу очень "интересной и сердечной".
Также глава Белого дома снова добавил, что эта война никогда бы не началась, если бы он был президентом.
