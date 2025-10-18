Пришло время: Трамп после встречи с Зеленским сделал обнадеживающее заявление о прекращении войны

Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал заключить мирное соглашение и "остановиться там, где есть". Как передает портал "Комментарии", об этом Трамп сообщил в соцсети Х.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп назвал встречу очень "интересной и сердечной".

"Я сказал ему, как и президенту Путину, что пришло время прекратить убийства и заключить сделку! Достаточно пролито крови, а границы собственности определяются войной и смелостью. Они должны остановиться там, где они есть. Пусть оба провозгласят победу, пусть история решит! Больше никакой стрельбы, никаких смертей, никаких огромных и нерациональных трат денег", – отметил американский лидер.

Также глава Белого дома снова добавил, что эта война никогда бы не началась, если бы он был президентом.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп оценил Зеленского и Путина в качестве переговорщиков. По его словам, они "оба замечательные, но между ними вражда". Об этом он заявил во время визита Владимира Зеленского в США.

"В этом смысле они оба прекрасно справляются. Мы должны это сделать. Мы должны избавиться от части ненависти друг к другу. Знаете, они не любят друг друга. Я говорю это перед президентом Зеленским, но я говорю это также и перед президентом Путиным. У них огромная вражда. Это действительно то, что, по моему мнению, мешает урегулированию", — отметил Трамп.

Также издание "Комментарии" сообщало – в пятницу, 17 октября, в Белом Доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Перед закрытой частью переговоров лидеры с делегациями провели пресс-конференции.



