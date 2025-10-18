Почалася предметна розмова про мир в Україні: з якою пропозицією виступила Великобританія

Великобританія пропонує розробити разом зі США мирний план для України за аналогією з мирним планом Дональда Трампа Сектором Газа. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє видання "Axios".

Кір Стармер. Фото: з відкритих джерел

Посилаючись на джерела, видання зазначає, що під час телефонної розмови Зеленського з європейськими лідерами, прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер запропонував разом зі Сполученими Штатами розробити мирний план для України за аналогією з 20-пунктним планом Трампа щодо Сектору Газа.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував провести термінову координаційну розмову між радниками з нацбезпеки європейських країн протягом вихідних.

Дональд Трамп назвав зустріч дуже "цікавою та сердечною".

"Я сказав йому, як і президенту Путіну, що настав час припинити вбивства і укласти угоду! Досить пролито крові, а межі власності визначаються війною і сміливістю. Вони повинні зупинитися там, де вони є. Нехай обидва проголосять перемогу, нехай історія вирішить!