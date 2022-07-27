Неожиданный поворот: Джонсон может стать следующим генсеком НАТО – The Telegraph

Планы без 5 минут уже экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, чтобы заняться преподавательской деятельностью могут не осуществиться, ведь часть его коллег в политических элитах Великобритании видят его в кресле следующего генсека НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Telegraph".

Борис Джонсон. Фото: Офис президента Украины

По данным источника издания, Борис Джонсон проявил свои лидерские качества во время полномасштабного вторжения российских войск в Украину — это и побудило политические элиты Великобритании поддержать Джонсона в качестве кандидата на кресло генсека Североатлантического Альянса. Уже есть информация о том, что кандидатуру Джонсона поддерживают члены комитета по обороне Ричард Дракс и Марк Франсуа, а также бывший министр по выходу Великобритании из Европейского союза Дэвид Джонс.

Франсуа отметил, что, если Борис Джонсон примет решение, что он хотел бы возглавить НАТО, то, скорее всего, он может рассчитывать также на положительные рекомендации президента Украины Владимира Зеленского.

Есть и другие британские политики, которые сомневаются в способности Джонсона управлять такой организацией, как НАТО. Один из них начальник Генштаба ВС Великобритании в 2006-2009 годах Ричард Даннат.

Стоит отметить, что в Украине такую новость о возможном назначении генсеком НАТО Джонсона восприняли на ура. Ряд нардепов, политиков уже в соцсетях опубликовали слова поддержки Джонсону.

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