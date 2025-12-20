Неожиданный поворот: какое решение приняла Великобритания по замороженных активах РФ

Великобритания отказалась от идеи в одностороннем порядке направить замороженные российские активы, находящиеся в британских банках, на поддержку Украины. Такое решение Лондон принял после того, как аналогичная инициатива не получила согласия на уровне Европейского Союза. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в правительстве.

Великобритания. Фото: из открытых источников

Ключевым фактором стали юридические риски, на которые указывают британские финансовые учреждения. Банки опасаются возможных судебных исков со стороны России, а также отсутствия четких государственных гарантий на случай ответных шагов Москвы.

По данным издания, речь идет примерно о 8 миллиардах фунтов стерлингов замороженных активов РФ.

Британские чиновники подчеркнули, что Лондон изначально рассматривал возможность использования этих средств исключительно в координации с международными партнерами – странами ЕС, Канадой и Австралией. Представитель правительства отметил, что Великобритания не намерена продвигаться в этом вопросе самостоятельно и будет действовать только в рамках согласованных решений с союзниками. При этом сотрудничество с G7 и Евросоюзом по вопросам финансирования Украины продолжится.

Вместо прямого использования российских активов британские власти планируют сосредоточиться на альтернативных источниках поддержки Киева. В частности, рассматривается перераспределение существующих кредитных гарантий Всемирного банка на 2026 год и другие финансовые инструменты.

Единственным исключением остается ситуация с российским миллиардером Романом Абрамовичем. Лондон по-прежнему намерен передать Украине 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, вырученных от продажи футбольного клуба "Челси".

