Почему ЕС выбрал план Б, а не замороженные активы РФ: что это значит для Украины

Лидеры Европейского Союза приняли решение о поддержке Украины в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Сумма будет обеспечена бюджетным резервом Евросоюза, а не замороженными активами РФ. Президент Владимир Зеленский уже поблагодарил лидеров Европейского Союза за решение о финансовой поддержке Украины в 2026-2027 годах. В свою очередь спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев, комментируя решение европейцев, назвал лидеров ЕС "разжигателями войны". Обсуждая же решение саммита ЕС, издание Politico назвало провалом саммит ЕС, ведь вместо активов Кремля украинцы получат долги ЕС. Победой или поражением для Украины следует считать такие итоги саммита ЕС? Почему европейцы так и решились принять решение по использованию замороженных российских активов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Теперь давление на Россию точно не будет уменьшаться

Политолог, партнер международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун считает, что, несмотря на все трудности и ограничения, которые нам накладывают отдельные страны Европейского Союза, и безумное давление, которое создавали Соединенные Штаты для того, чтобы не допустить этой истории с передачей российских активов, то, что Украина вообще получила хотя бы часть из суммы, которая есть в Европе российских активов, это хороший шаг и положительное решение.

Эксперт подчеркивает, особенно учитывая, что это не физически европейские деньги.

"Следует не забывать, что российские замороженные активы – это не просто лежащие где-то доллары или евро. Это действительно разные вещи, которые не так просто сосчитать в деньгах и получить сумму, которую можно отдать Украине. Это очень сложный политический, финансовый механизм. Поэтому то, что вообще Украина получила эти деньги в виде беспроцентного кредита от Европейского Союза – точно преимущество и точно демонстрация преданности европейцев украинским усилиям и борьбе с агрессором, и для того, чтобы гарантировать себе стабильность в перспективе ближайших лет. Конечно, это также очень важно для стабилизации экономической ситуации в самой стране и для того, чтобы наши инвесторы чувствовали себя увереннее, валюта не так сильно колебалась. И для того, чтобы общество вообще выживало", – отметил Максим Джигун.

Эксперт продолжает, конечно, есть вопрос, что это не замороженные активы РФ. Оно ставит под вопрос способность Евросоюза в критические моменты объединяться и преодолевать разногласия. Однако сейчас этот момент является второстепенным.

"Что касается того, чем подкреплен этот кредит Украине, то, очевидно, на Россию давление точно не будет уменьшаться. Напротив, европейцы будут очень заинтересованы в том, чтобы Россия выплатила репарации в Украине. И Украина, в свою очередь, отдала сумму европейским государствам. Соответственно, интереса для того, чтобы россияне все же заплатили за эту войну становится больше и он не только украинский, но и европейский. Потому я положительно оцениваю шаг ЕС. Считаю, что это лучше, чем остаться с дыркой в бюджете на следующий 26 год и не знать, где найти финансирование для выживания страны", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Макроэкономическая стабильность в Украине гарантирована еще на 2 года войны

Эксперт Украинской фабрики мнения Юрий Гаврилечко говорит, конечно, является положительным шагом то, что европейцы деньги для Украины нашли, но, как говорится, осадок остался.

"Из-за влияния внешних игроков, России и США, ЕС не смог принять решения в своих интересах и вынужден был применить план Б, привлечение средств через заимствование самого ЕС. А деньги России остались замороженными. ЕС может себе это позволить в финансовом плане. Но ЕС не может допускать такой слабости, когда из-за давления России речь об угрозах, или Трампа не способен принять решение. Тем более что это была не вежливая просьба друзей, а давление врагов", – отметил эксперт.

Он отмечает, что это вызов самому ЕС. И сейчас остается надеяться, что этот колокол хорошо услышали в Берлине, Париже и других столицах. А то снова все придется исправлять украинцам, когда мы, наконец, присоединимся к ЕС. Тем более, что нам бы очень хотелось, чтобы ЕС существовал в тот момент, когда мы дойдем до этапа вступления, потому что все может произойти.

"Однако есть и плюс. Сумма в условные 300 млрд российских денег остается целой и на нее Украина по-прежнему может претендовать. Полностью. Хотя там, конечно, Трамп может захотеть свою судьбу. И, конечно, большой плюс, что макроэкономическая стабильность в Украине гарантирована еще на 2 года большой войны. Это не значит, что война должна длиться два года. Она может продолжаться меньше, может продолжаться дольше. Но у России точно не будет иллюзии, что украинская экономика не выдержит. И, может, это даст дополнительный стимул на определенном этапе Путину вести переговоры по настоящему", – констатировал эксперт.

