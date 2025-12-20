logo_ukra

Несподіваний поворот: яке рішення ухвалила Великобританія щодо заморожених активів РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Несподіваний поворот: яке рішення ухвалила Великобританія щодо заморожених активів РФ

За інформацією FT, Британія не залучатиме заморожені активи РФ для допомоги Україні

20 грудня 2025, 08:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Великобританія відмовилася від ідеї в односторонньому порядку направити заморожені російські активи, які перебувають у британських банках, на підтримку України. Таке рішення Лондон ухвалив після того, як аналогічна ініціатива не отримала згоди на рівні Європейського Союзу. Як повідомляє портал "Коментарі", про це інформує газета Financial Times з посиланням на джерела в уряді.

Несподіваний поворот: яке рішення ухвалила Великобританія щодо заморожених активів РФ

Велика Британія. Фото: з відкритих джерел

Ключовим чинником стали юридичні ризики, які вказують британські фінансові установи. Банки побоюються можливих судових позовів з боку Росії, а також відсутності чітких державних гарантій на випадок кроків у відповідь Москви.

За даними видання, йдеться приблизно про 8 мільярдів фунтів стерлінгів заморожених активів РФ.

Британські чиновники наголосили, що Лондон спочатку розглядав можливість використання цих коштів виключно у координації з міжнародними партнерами – країнами ЄС, Канадою та Австралією. Представник уряду зазначив, що Великобританія не має наміру просуватися в цьому питанні самостійно і діятиме лише в рамках узгоджених рішень із союзниками. При цьому співпраця з G7 та Євросоюзом з питань фінансування України продовжиться.

Замість прямого використання російських активів британська влада планує зосередитися на альтернативних джерелах підтримки Києва. Зокрема розглядається перерозподіл існуючих кредитних гарантій Світового банку на 2026 рік та інші фінансові інструменти.

Єдиним винятком залишається ситуація із російським мільярдером Романом Абрамовичем. Лондон, як і раніше, має намір передати Україні 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, отриманих від продажу футбольного клубу "Челсі".

Читайте також на порталі "Коментарі" – чому ЄС вибрав план Б, а не заморожені активи РФ: що це означає для України.




Джерело: https://www.ft.com/
Новини

Всі новини