Несмотря на распространение нового штамма, Британия сократила период самоизоляции: какая причина

Правительство Великобритании заявило, что со среды 22 декабря оно сокращает период самоизоляции COVID-19 до 7 дней вместо 10 для людей, получивших отрицательный результат теста. Об этом сообщает Reuters.

Женщины в масках ждут перехода улицы на фоне вспышки коронавирусной болезни (COVID-19) в Лондоне - Reuters

Поскольку штамм Omicron быстро распространяется в Великобритании и фиксируют рекордный уровень случаев за последнюю неделю, многие отрасли промышленности борются с нехваткой персонала, включая больницы, предупреждающие риск воздействия ситуации на безопасность пациентов.

Агентство здравоохранения Великобритании (UKHSA) сообщило, что его анализ показал, что семидневный период изоляции вместе с двумя отрицательными результатами теста будет иметь почти такой же защитный эффект, как 10-дневный период изоляции без тестирования.

"Мы хотим уменьшить влияние COVID-19 на повседневную жизнь людей", – заявил министр здравоохранения Саджид Джавид.

Быстрые тесты на коронавирус, бесплатно предоставляемые Национальной службой здравоохранения Великобритании, могут самостоятельно проводиться людьми дома, и они дают результат за 15-30 минут.

Те, кто получит отрицательный результат на шестой и седьмой день периода самоизоляции, с перерывом в 24 часа, больше не должны будут изолироваться на 10 дней, сказало правительство.

В UKHSA заявили, что "настоятельно рекомендовали" тем, кто оставляет самоизоляцию после семи дней, ограничить контакты с другими в переполненных или плохо проветриваемых помещениях, работать дома и минимизировать контакты с наиболее уязвимыми к COVID-19.

По данным правительства Великобритании, в настоящее время в больнице со штаммом Omicron находятся 129 человек, и 14 человек скончались от него.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во вторник, 21 декабря, что не будет вводить новые ограничения по COVID-19 в Англии до Рождества, но ситуация остается очень тяжелой, и правительству, возможно, придется действовать после этого.

Последующие ограничения будут зависеть от полученных данных.

"Как сказал премьер-министр, решение хорошо сбалансировано. Все правительство ежедневно пересматривает все данные, и мы очень тщательно их пересматриваем. Если потребуются новые ограничения, то, конечно, мы не колеблясь будем действовать ", — сказал Джавид.

Ожидается, что UKHSA опубликует больше данных об Omicron к Рождеству.

Как сообщали ранее, в Британии сообщили о рекордных показателях случаев COVID-19, а чиновники и министры предупреждают, что полные последствия последней волны еще не заметны.

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