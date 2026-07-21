Новий голова Міноборони Британії зробив першу заяву: такого Україна від Лондона ще не чула

Новий міністр оборони Великобританії Вес Стрітінг окреслив курс свого відомства відразу після вступу на посаду. У першій публічній заяві він підтвердив, що Лондон продовжить надавати всебічну підтримку Україні та зміцнювати співпрацю із союзниками з питань безпеки.

Вес Стрітінг. Фото: із відкритих джерел

Про призначення Стрітінга оголосила канцелярія нового прем'єр-міністра Енді Бернема. Очоливши Міністерство оборони, політик наголосив, що головним пріоритетом уряду залишається захист національної безпеки та підвищення боєздатності збройних сил.

За словами міністра, він має намір забезпечити британську армію всіма необхідними ресурсами для виконання поставлених завдань. При цьому особлива увага, як зазначив Стрітінг, приділятиметься взаємодії з міжнародними партнерами, а Україна залишиться одним із ключових союзників Сполученого Королівства.

Призначення відбулося після формування нового кабінету Енді Бернема, якого в британській політиці вважають одним із найпослідовніших прихильників Києва. Тому заява нового глави Міноборони розглядається як сигнал про збереження колишнього курсу Лондона щодо російсько-української війни.

Вес Стрітінг прийшов у велику політику ще у студентські роки. У різні періоди він очолював Національну спілку студентів Великобританії, працював у громадських організаціях, був муніципальним депутатом Лондона, а потім кілька разів обирався до Палати громад.

В останні роки Стрітінг входив у керівництво Лейбористської партії і обіймав посаду міністра охорони здоров'я в уряді Кіра Стармера. Тепер 43-річний політик очолив оборонне відомство, ставши однією з ключових фігур нового британського кабінету міністрів та підтвердивши незмінну підтримку України.

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