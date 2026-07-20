Новый премьер Британии Бернем сделал первое заявление об Украине

Новоназначенный премьер-министр Великобритании Энди Бернем подтвердил, что Лондон не изменит своей позиции по отношению к Украине. В первом заявлении после вступления в должность он подчеркнул, что поддержка Киева будет оставаться "непреклонной" и "решительной", а одним из его первых международных звонков станет разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Энди Бернем. Фото: Justin Ng/Alamy

Энди Бернем во время выступления заявил, что лично заверит украинского президента в продлении британской помощи. По его словам, смена руководства правительства не повлияет на внешнеполитический курс страны.

"Позже сегодня я четко дам президенту Зеленскому понять, что, знаете, никаких изменений нет. Я буду с ним на 100%, как и Кир Стармер", – сказал новый глава британского правительства.

Премьер-министр также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп станут его первыми собеседниками после официального вступления в должность. По словам Бернема, это показывает приоритетность международной безопасности и поддержки союзников.

Политик отметил, что еще во время работы мэром Великого Манчестера активно сотрудничал с украинскими городами и хорошо понимает вызовы, с которыми сталкивается Украина во время войны.

"Я учитываю весь этот опыт в своей новой роли, и у президента Зеленского не будет никаких сомнений в том, что поддержка Великобритании непоколебима, решительна, она будет рядом с ним, и я лично также буду рядом с ним", – добавил Бернем.

Энди Бернем возглавил британское правительство после отставки Кира Стармера, 20 июля покинувшего пост премьер-министра. Причиной послужили неудачные результаты Лейбористской партии на местных выборах 2026 года, падение рейтингов правительства и внутрипартийный кризис. Несмотря на кадровые изменения, новый глава правительства дал понять, что курс Великобритании по поддержке Украины останется неизменным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что будет с поддержкой Киева после отставки Кира Стармера.